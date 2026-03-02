БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
"Bangaranga" с 3,4 млн. гледания в Instagram и...
Чете се за: 01:47 мин.
Румен Радев се регистрира за изборите в коалиция...
Чете се за: 01:32 мин.
Сигурността в небето: Авиокомпании спряха полети от...
Чете се за: 02:35 мин.
Времето през март: Температури от минус 7 до 26 градуса в...
Чете се за: 03:20 мин.

Апоел Тел Авив търси маршрут през Йордания към Белград или София преди дербито в Евролигата

от БНТ
Чете се за: 01:05 мин.
Спорт
Израелският тим работи по извеждането на състезателите си заради ситуацията със сигурността

апоел тел авив смили олимпия милано видео
Снимка: БГНЕС
Баскетболният Апоел Тел Авив продължава усилията си по спешното придвижване на своите играчи от Израел към Белград или София преди дербито в Евролига срещу Макаби Тел Авив, насрочено за 5 март.

Израелският клуб се стреми да гарантира, че състезателите ще могат да продължат участието си в престижната европейска надпревара на фона на засилените опасения за сигурността в страната.

По информация на израелското издание Sport5.co.il, отборът планира да пътува първо до Ейлат, след което да премине сухопътната граница с Йордания. Оттам баскетболистите трябва да излетят към сръбската или българската столица, в зависимост от това къде ще бъде проведен двубоят.

Същият маршрут е бил обсъждан и в предходните дни, но част от чуждестранните играчи са изразили колебания относно пътуването. Ръководството на клуба продължава да работи по организацията, за да осигури навременното пристигане на тима за срещата.

#Евролига 2025/26 #БК Апоел Тел Авив

