Апоел Тел Авив търси маршрут през Йордания към Белград или София преди дербито в Евролигата

Израелският тим работи по извеждането на състезателите си заради ситуацията със сигурността
Баскетболният Апоел Тел Авив продължава усилията си по спешното придвижване на своите играчи от Израел към Белград или София преди дербито в Евролига срещу Макаби Тел Авив, насрочено за 5 март.
Израелският клуб се стреми да гарантира, че състезателите ще могат да продължат участието си в престижната европейска надпревара на фона на засилените опасения за сигурността в страната.
По информация на израелското издание Sport5.co.il, отборът планира да пътува първо до Ейлат, след което да премине сухопътната граница с Йордания. Оттам баскетболистите трябва да излетят към сръбската или българската столица, в зависимост от това къде ще бъде проведен двубоят.
Същият маршрут е бил обсъждан и в предходните дни, но част от чуждестранните играчи са изразили колебания относно пътуването. Ръководството на клуба продължава да работи по организацията, за да осигури навременното пристигане на тима за срещата.