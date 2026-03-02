Апоел Тел Авив търси маршрут през Йордания към Белград или София преди дербито в Евролигата

Баскетболният Апоел Тел Авив продължава усилията си по спешното придвижване на своите играчи от Израел към Белград или София преди дербито в Евролига срещу Макаби Тел Авив, насрочено за 5 март.

Израелският клуб се стреми да гарантира, че състезателите ще могат да продължат участието си в престижната европейска надпревара на фона на засилените опасения за сигурността в страната.

По информация на израелското издание Sport5.co.il, отборът планира да пътува първо до Ейлат, след което да премине сухопътната граница с Йордания. Оттам баскетболистите трябва да излетят към сръбската или българската столица, в зависимост от това къде ще бъде проведен двубоят.

Същият маршрут е бил обсъждан и в предходните дни, но част от чуждестранните играчи са изразили колебания относно пътуването. Ръководството на клуба продължава да работи по организацията, за да осигури навременното пристигане на тима за срещата.