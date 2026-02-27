Валенсия надигра Баскония в мач с редица рекорди

Отборът на Валенсия се наложи със 108:79 над Баскония и излезе на 2-о място в баскетболната Евролига за мъже.

Валенсианци спечелиха мача от 29-ия кръг, но имаха трудно предизвикателство, тъй като предишния уикенд Баскония вдигна Купата на Испания на „Ройг Арена“ след три големи победи в рамките на два дни. Валенсия претърпя драматична полуфинална загуба от Реал Мадрид. Феновете на Баскония празнуваха преди мача, като отборът показа трофея преди мача – първата Купа на Испания на клуба от 17 години насам.

И тъй като беше дълга седмица за новите носители на купата на страната, те нямаха сили да зарадват феновете си в „Буеса Арена“. За сметка на това, Валенсия показа най-доброто си представяне, чупейки няколко рекорда в Евролигата. Отбелязаните 68 точки през първото полувреме са най-добър резултат за всички времена. Нийл Сако завърши историческото постижение със забивка секунди преди почивката. Виртус Болоня преди това държеше рекорда с 66 точки в първото полувреме срещу Естудиантес на 1 февруари 2001 година. Виртус спечели този мач със 113:70 и по-късно стана шампион на Евролигата, побеждавайки Баскония с 3:2 победи във финалната серия.

И тъй като Валенсия водеше с 68:36 на полувремето, разликата от 32 точки постави нов рекорд в Евролигата за преднина на гостуващ отбор на полувремето. Барселона държеше предишния рекорд с 31 точки преднина на полувремето (50:19) срещу Фенербахче в Истанбул на 13 февруари 2013 г. Барселона спечели този мач с 99:60. Само Реал Мадрид е отбелязвал повече точки, в което и да е полувреме – 70 през второто на домакинската победа със 116:94 над Оварензе Аеросолес на 20 декември 2000 г.

Макар и да имаше отлични показатели преди почивката, Валенсия не намали темпото след това, увеличавайки преднината си до 93:58 след третата четвърт. Това бе петият най-голям брой отбелязани точки за първите три части в мач от Евролигата и вторият най-висок резултат от гостуващ отбор.

Хеан Монтеро беше най-резултатен за Валенсия с 20 точки, а също така взе и 8 борби. Бракстън Кей добави 14 и взе 6 топки под коша, а Найтън Рювърс отбеляза 13. За домакините Тимъти Луваву-Каработ реализира 16, а Юджийн Оморюи добави 15.

С 19 победи и 10 поражения Валенсия изпревари Олимпиакос на 2-ото място в общото класиране и изостава само от Фенербахче, който има 21 победи в 28 мача.

Реал Мадрид постигна втора победа в последните си пет мача в Евролигата, след като надви Байерн Мюнхен с 93:70, атакувайки агресивно още от самото начало. Резултатът подобрява баланса на Мадрид до 18-11 за сезона, докато гостите падат до 12-17 след загубата.

Домакините зададоха тона рано и взеха 20-точкова преднина преди почивката. Нещата за Байерн не се подобриха особено с развитието на мача, като момчетата на Серио Скариоло продължиха да трупат точки през второто полувреме по пътя си към победа с аванс от 23. Марио Хезоня изигра главната роля за испанския гигант с 16 точки. Трей Лайлс допринесе с 12 точки, а Валтер Таварес с 11. Джъстиниан Джесъп от Байерн Мюнхен отбеляза 17 точки при загубата. В крайна сметка това беше нощ с проблеми за целия тим на гостите, които имаха като цяло много слаба стрелба с едва 6 успешни от 21 от тройката.

Новакът в Лигата Апоел Тел Авив сложи край на серията си от пет поредни загуби с 92:86 над Олимпия Милано и те са на 5-о място в класирането със 17 победи и 11 поражения. Серия от 11:2 точки през първата четвърт позволи на домакините да си осигурят преднина от 29:18 след 10 минути, но Милано отвърна със серия от 10:0 през втората част, намалявайки разликата до 47:49 на полувремето. Отборът на Димитрис Итудис стегна защитата си през втората част, ограничи гостите от Олимпия Милано до 17 точки през третата четвърт и успя да си осигури победа. За израелците Илайджа Брайънт отбеляза 25 точки, най-много в мача, а Дан Отуру добави 16, докато Василие Мичич съчета своите 18 точки с 9 борби.

Другият отбор от Израел – Макаби Тел Авив запази надеждите си за участие в плейофите и постигна четвърта поредна победа, подобрявайки баланса си до 14-15. Това се случи с 91:786 над Монако. Гостите водеха в по-голямата част от мача и надделяха благодарение на отличните отборни усилия, водени от Лони Уокър, който отбеляза 18 точки, включително 6 в напрегнатата последна част.

Френският Париж шокира Панатинайкос, като постигна заслужен триумф със 104:99 в Атина. Парижани обаче остават чак 16-и в общото подреждане на 20-те отбора, докато Панатинайкос е на 10-о място с шансове да влезе в елиминациите през предварителния кръг.

Единственият тим извън Европа - Дубай записа четвъртата си поредна победа, надделявайки над френския АСВЕЛ Вильорбан с 96:85 на „Кока-Кола Арена“. Дубай подобри резултата си до 15-14 в класирането и има 11-3 у дома този сезон. Дуейн Бейкън поведе победителите с 18 точки. Маккинли Райт и Мфионду Кабенгеле допринесоха с по 16.