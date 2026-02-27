БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Премиерът иска от ресорните министри мерки за облекчаване...
Людмил Хаджисотиров се присъедини към щаба на Пини Гершон

Спорт
Хаджисотиров заема длъжността Главен треньор „Развитие“ – национални отбори за подрастващи (мъжко направление).

Людмил Хаджисотиров Удо
Снимка: Startphoto.bg
Ръководството на Българска федерация баскетбол обяви ново име в проекта за развитие на младите български таланти и треньори в националните отбори за подрастващи. Към щаба на Пини Гершон се присъедини Людмил Хаджисотиров-Удо.

Хаджисотиров заема длъжността Главен треньор „Развитие“ – национални отбори за подрастващи (мъжко направление). Той ще работи съвместно с легендарния израелец по селекцията и изграждането на силни национални отбори при юношите от 14, до 20-годишна възраст. На юношите до 16, 18 и 20 години това лято предстои участие на европейски първенства, като 18-годишните българчета ще имат изключително трудната задача да запазят мястото си в Дивизия А на ФИБА.

В координация с Гершон, който през лятото беше обявен на поста Директор „Развитие“, Людмил Хаджисотиров ще работи усърдно по изграждането и прилагането на единна методика и философия на играта при подрастващите в националните отбори. Хаджисотиров ще има предизвикателната задача да работи и с треньорите в националните отбори на България, но с треньорите и президентите на клубовете, където расте бъдещото поколение в мъжкия ни баскетбол.

Людмил Хаджисотиров е завършил треньорската школа на ФИБА – FECC – FIBA COACHING SERTIFICATE (2011-2013), където завършва в Top 4 на своя клас. Има завиден опит като треньор в националните отбори за юноши в различните възрасти. Той е старши треньор на 20-годишните юноши, които през 2015 г. участват на европейско първенство в Дивизия А. През 2014 г. е старши треньор на 18-годишните юноши на европейското първенство в Дивизия Б в София, а през 2012 г. е помощник-треньор на 16-годишните юноши на първенството на Стария континент в Дивизия А. Удо е бил и помощник-треньор на мъжкия ни национален отбор (2012 г.), като през миналото лято се включи в ролята си на главен треньор и ментор на 16-годишните юноши на европейското първенство в Скопие.

На клубно ниво като треньор, Людмил Хаджисотиров има във визитката си три спечелени купи на България начело на Рилски спортист (2018, 2021, 2022), две Суперкупи на България (2021, 2022). Два пъти е вицешампион в НБЛ (2021, 2022), три пъти бронзов медалист в НБЛ (2017, 2018), три пъти е шампион в редовния сезон в НБЛ (2021, 2022, 2023). Треньор №1 на годината в България (2022). Най-етичен треньор на България (2020-2021).

Людмил Хаджисотиров е отлично познато име на Пини Гершон от периода, в който легендата ръководи мъжкия ни национален отбор на България (2008-2009). Още тогава Гершон предрече на Удо треньорска кариера след

края на състезателната кариера. Като играч той носи екипа на Славия, ЦСКА, Левски, Спартак МВР в България, а зад граница защитава цветовете на Женева Девилс.

Людмил Хаджисотиров е роден на 13 ноември 1980 г. в София. Завършва средно образование в САЩ, като е единственият българин, минал през баскетболната програма на Уинчиндън. Колежанската му кариера преминава през престижните Бостън Колидж и Мейн. Носи спортни гени - баща му Людмил Хаджисотиров-старши, е легенда на българската водна топка.

#Пини Гершон #Людмил Хаджисотиров

