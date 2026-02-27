Людмил Хаджисотиров се присъедини към щаба на Пини Гершон

Ръководството на Българска федерация баскетбол обяви ново име в проекта за развитие на младите български таланти и треньори в националните отбори за подрастващи. Към щаба на Пини Гершон се присъедини Людмил Хаджисотиров-Удо.

Хаджисотиров заема длъжността Главен треньор „Развитие“ – национални отбори за подрастващи (мъжко направление). Той ще работи съвместно с легендарния израелец по селекцията и изграждането на силни национални отбори при юношите от 14, до 20-годишна възраст. На юношите до 16, 18 и 20 години това лято предстои участие на европейски първенства, като 18-годишните българчета ще имат изключително трудната задача да запазят мястото си в Дивизия А на ФИБА.

В координация с Гершон, който през лятото беше обявен на поста Директор „Развитие“, Людмил Хаджисотиров ще работи усърдно по изграждането и прилагането на единна методика и философия на играта при подрастващите в националните отбори. Хаджисотиров ще има предизвикателната задача да работи и с треньорите в националните отбори на България, но с треньорите и президентите на клубовете, където расте бъдещото поколение в мъжкия ни баскетбол.

Людмил Хаджисотиров е завършил треньорската школа на ФИБА – FECC – FIBA COACHING SERTIFICATE (2011-2013), където завършва в Top 4 на своя клас. Има завиден опит като треньор в националните отбори за юноши в различните възрасти. Той е старши треньор на 20-годишните юноши, които през 2015 г. участват на европейско първенство в Дивизия А. През 2014 г. е старши треньор на 18-годишните юноши на европейското първенство в Дивизия Б в София, а през 2012 г. е помощник-треньор на 16-годишните юноши на първенството на Стария континент в Дивизия А. Удо е бил и помощник-треньор на мъжкия ни национален отбор (2012 г.), като през миналото лято се включи в ролята си на главен треньор и ментор на 16-годишните юноши на европейското първенство в Скопие.

На клубно ниво като треньор, Людмил Хаджисотиров има във визитката си три спечелени купи на България начело на Рилски спортист (2018, 2021, 2022), две Суперкупи на България (2021, 2022). Два пъти е вицешампион в НБЛ (2021, 2022), три пъти бронзов медалист в НБЛ (2017, 2018), три пъти е шампион в редовния сезон в НБЛ (2021, 2022, 2023). Треньор №1 на годината в България (2022). Най-етичен треньор на България (2020-2021).

Людмил Хаджисотиров е отлично познато име на Пини Гершон от периода, в който легендата ръководи мъжкия ни национален отбор на България (2008-2009). Още тогава Гершон предрече на Удо треньорска кариера след

края на състезателната кариера. Като играч той носи екипа на Славия, ЦСКА, Левски, Спартак МВР в България, а зад граница защитава цветовете на Женева Девилс.

Людмил Хаджисотиров е роден на 13 ноември 1980 г. в София. Завършва средно образование в САЩ, като е единственият българин, минал през баскетболната програма на Уинчиндън. Колежанската му кариера преминава през престижните Бостън Колидж и Мейн. Носи спортни гени - баща му Людмил Хаджисотиров-старши, е легенда на българската водна топка.