Премиерът иска от ресорните министри мерки за облекчаване натиска на високите сметки за ток

Служебният премиер Андрей Гюров свика днес работна среща с министъра на енергетиката Трайчо Трайков, министъра на икономиката и индустрията Ирина Щонова и министъра на регионалното развитие и благоустройството Ангелина Бонева заради високите сметки за ток.

Основната цел – да бъдат предложени конкретни мерки за облекчаване натиска върху гражданите.

Андрей Гюров, служебен министър-председател: "Сметките за електроенергия не са изненада, миналата година имаше няколко увеличения на цената на тока с 14% и като прибавим повишеното потребление по време на студените месеци логично се стига до завишените сметки."

Премиерът подчерта, че същото се отнася и до сметките за вода.

Андрей Гюров, служебен министър-председател: "Предложението за повишението на цената на водата е прието през декември месец от КЕВР и то е било умишлено задържано няколко месеца, за да избухне в ръцете на служебното правителство."

Това са решения, които са взети преди сегашното управление, допълни Гюров. Тук нямаме "Ново правителство, нови цени", имаме "Ново начало, нови цени", допълни Гюров.