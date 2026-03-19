Как да реагираме, ако открием живак в дома си?

След институционално лутане, кой трябва да поеме отговорността по изземването на живака, открит от мъж в мазе на апартамент в крайна сметка беше взето от аварийните екипи на столичната община. При разплитането на тази история се установи, че когато става въпрос за чист живак, особено в големи количества, отговорност за депонирането му носи собственика на живака. Т.е. човека, на чиято територия се е намирал този живак, в този случай става въпрос за частен имот, т.е. човека, който го е намерил сам, трябва да потърси фирма за депонирането му и да плати със собствени разноски. Когато става въпрос за живак, намерен на обществено място, това трябва да стори Столичната община.

д-р Мартин Недялков от Института по общен и неорганична химия към БАН: „Опасността не е толкова от прекия контакт с живака за кратко време, а при продължителна експозиция, т.е. ако този живак е разлят някъде и стои там с дни, той се изпарява, съответно човек диша живачните пари.“

Той допълни още, че дори живакът да е разлят, ако експозицията на човекът с него е кратка, няма да има проблем. Но ако той стои там с месеци и човек без да подозира за него, просто седи в тази среда и го диша, може да настъпи отравяне.

В случай, че живакът се разпилее не трябва да използваме прахосмукачка, тъй като тя го разпръсква, прави много повече пари, съответно увеличава експозицията към живак, не трябва да се поръсва със сяра, нещо, което много често хората правят, заяви д-р Недялков.

„Ако количеството е много малко, най-добре е то да се събере механично, с някаква четчица или нещо. Медната жица много добре улавя малки количества живак, тъй като медта се сплавява с него и дава амалгама, така че се привличат и се получава като магнит. Лесно може да се събере“, заяви още той.

Недялков допълни още, че йодта много добре неутрализира химически живакът, тъй като реагира с него, при което се получава живачен йодид, който е малко разтворим и много по-стабилен и безопасен. Живачно съединение се съдържа освен в термометрите, така и в луминесцентните лампи, стари прекъсвачи, които съдържат живак, някои дори медицински препарати. В някои храни има естествено повече живак, като например рибата.