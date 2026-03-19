Владимир Николов, "Прогресивна България": Не се чувствам политически използван

Не се чувствам политически използван. Това заяви бившият волейболист Владимир Николов, който е водач на листата на "Прогресивна България" в Пловдив. По думите му влиза в политиката, за да помогне със знанията си за спорта в страната. И допълни, че Румен Радев е бил първият политик, който му е вдъхнал доверие и който отговаря на високите му морални стандарти.

Владимир Николов, "Прогресивна България": "Със съпругата ми и най-близките ми хора си говорихме, имаше коментари защо ти да влизаш в политиката, защо трябва да отиваш там, сега всички ще започнат да те плюят. Моят отговор беше елементарен - хора, аз в този момент с всички предпоставки на масата, с излизането на Румен Радев на терен, имаме два варианта- или да продължаваме да казваме "Всички са маскари, тези не стават" или да се хванем и свършим реална работа. И аз искам да дам шанс на себе си, на Румен Радев и на спорта в България да свършим някаква реална работа."





