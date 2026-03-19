Алекс Николов отбеляза 25 точки и класира Кучине Лубе Чивитанова на полуфинал в италианското волейболно първенство

Александър Николов отново беше най-добър за отбора на Кучине Лубе Чивитанова и реализира 25 точки за победата с 3:1 гейма (25:22, 25:27, 25:17, 26:24) над защитаващия титлата си в италианското волейболно първенство тим на Трентино. Така Чивитанова взе серията с 3-0 победи и вече е на полуфинал. Техният съперник там ще стане ясен от мача Рана Верона – Алианц Милано, където резултатът в серията е 2-1 победи.

Нищо не можеше да спре днес гостите от Чивитанова, които контролираха три от четирите гейма, като единствено във втория няколко непредизвикани грешки им попречиха да спечелят чиста победа.

Николов от първата минута започна с мощни начални удари, които създадоха и първата значителна разрика в мача – 11:4, като четири от 11-те бяха директно от начален удар. Пестепенно тимът на Тренто стигна до равенство 19:19, но Льопки (21:23) и Николов (22:25) бяха хората, които донесоха успеха в първия гейм.

Вторият сет започва подобно на първия, като Кучине Лубе веднага доминираше в блокирането и сервирането и дръпнаха с 6:2. Ас на Николов към края на частта им даде преднина от 22:19, но в края направиха 24:24, след като отразиха три поредни сетбола на Сбертоли. 26-ата точка за домакините беше грешка на българина, а накрая Рамон се погрижи да доведе резултата до 1:1.

В третия гейм обаче Чивитанова набързо реши всичко, след като поведе с 12:4, 15:9 и 20:11. Тренто имаше проблеми в атаките и логично отстъпи.

Последният гейм беше най-оспорван, като вървеше равно 12:12 и 15:15, а защитаващите титлата си играчи на Тренто поведоха с 23:21. Треньорът на гостите Джанпаоло Медей в този момент взе прекъсване. Д'Хеер запечата равенството с прецизен ас (23:23) и след това поведе с още един точков сервис за 24:23. Последната точка в мача, донесла победата, беше дело на Александър Николов и така тимът му отива на полуфинал с 3-0 победи.

Малко по-рано от мача в Тренто, Перуджа стана първият отбор, достигнал до полуфиналите на шампионата, след като победи Монца с 3:0 в третия двубой от плейофите.

За гостите от Монца българинът Жасмин Величков завърши с 8 точки, а Мартин Атанасов изобщо не влезе в игра. Победителят от двойката Модена – Пиаченца.