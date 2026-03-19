Лидерите от ЕС обсъждат войните в Иран и Украйна и високите цени на енергията

Лидерите на страните от Европейския съюз се събират днес в Брюксел, за да обсъдят военната ескалация в Близкия изток и ситуацията в Иран, включително произтичащите от нея последици по отношение на цените на енергия и енергийната сигурност. Генералният секретар на ООН Антонио Гутереш ще се включи в срещата, за да разговаря с европейските лидери за влошаващото се международно положение. България е представена от служебния премиер Андрей Гюров.



Чрез видеовръзка в срещата на върха ще се включи украинският президент ВолодИмир Зеленски. Очаква се европейските лидери да се опитат да убедят унгарския премиер Виктор Орбан да вдигне ветото си върху предоставянето на 90 млрд. евро заем за Киев. Решението за заема беше единодушно одобрено в края на миналата година, но Орбан го блокира заради спрените достави за Унгария и Словакия на руски петрол по петролопровода Дружба. Лидерите ще обсъдят и въпроси, свързани с конкурентоспособността на европейската икономика. В Брюксел служебният премиер Андрей Гюров ще разговаря и с генералния секретар на НАТО Марк Рюте.