Ново заседание по процеса срещу Кирил Петков

Софийският градски съд ще гледа делото срещу бившия лидер на „Продължаваме Промяната“ Кирил Петков. Той е подсъдим заради ареста на Бойко Борисов, Владислав Горанов и Севдалина Арнаудова, извършен през март 2022 г.



Обвинението срещу Петков е за длъжностни престъпления, извършени в качеството си на министър-председател. Очаква се дали лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов ще бъде разпитан по искане на прокуратурата. В края на януари един от свидетелите по делото - полицай Цветан Йоцов от ГДНП, заяви, че обиските и арестите на Борисов, Горанов и Арнаудова са били обсъждани с Петков в Министерския съвет.