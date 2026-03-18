Вижте номерата на партиите и коалициите в бюлетината за...
Коледни и великденски добавки ще се дават на най-бедните...
Премиерът Андрей Гюров: Масовото участие на гражданите ще...
Трагедията край Маслен нос: Какви са версиите за...
Спецакция срещу купения вот се провежда във Варненска област
Проучване: Българите доплащат за здравеопазване, а системата остава недофинансирана

Цанка Николова от Цанка Николова
лекари исул сбал детски болести спасиха живота бебе 000 000 левкоцита
Здравната система у нас е недофинансирана, а всеки втори българин доплаща за здраве. Това показват данните от проучване, направено по поръчка на Българския лекарски съюз. Изследването беше представено на форума „Приоритет: Здраве – от обществени нагласи към политически решения“. Гост на събитието беше и президентът на България Илияна Йотова.

Високо доверие към общопрактикуващите лекари и лекарите специалисти. Около 80% одобряват работата им, но когато става въпрос за болници и институции процентите се понижават. Проучването показва и че българите доплащат основно за лекарства, следвани от прегледите при личен лекар или специалист.

Димитър Ганев, социологическа агенция "Тренд": "Например, за 16% от българите разходите за здравеопазването са много голяма тежест за тях. Това са около 840 000 българи. Близо 1/4 от българите са отлагали във времето или въобще не са стигали до определена медицинска процедура поради финансови причини. Това са около 1 млн и 300 хиляди българи."

Според 40% от анкетираните пакетът услуги, финансирани от Здравната каса, не отговаря на реалните нужди на пациентите. Част от анкетираните смятат, че трябва да бъдат по-добре покривани образните изследвания, профилактичните прегледи и лабораторните изследвания, например.

Доц. д-р Петко Стефановски, управител на НЗОК: "Ние доста неща бяхме договорили с лекарския съюз, със зъболекарския, с фармацевтичния съюз за включване на нови дейности и наредба 10 за пакета е променена също, но това не може да стартира поради липса на пари в момента."

Д-р Николай Брънзалов, председател на Български лекарски съюз: "Това е едно признание от страна на обществото, макар и косвено колко недофинансирана е българската система на здравеопазване и аз искам да поздравя моите колеги, които работят в тези условия на хронично тежко недофинансиране на системата."

А посланието на форума е - нагласите на обществото да стигнат до тези, които взимат политическите решения в страната.

ТОП 24

Ракът на дебелото черво: До месеци се очаква да има национален скрининг
1
Ракът на дебелото черво: До месеци се очаква да има национален...
Случаят "Петрохан - Околчица": Семейството на 15-годишното момче заяви пълно доверие в работата на прокуратурата
2
Случаят "Петрохан - Околчица": Семейството на...
Вижте номерата на партиите и коалициите в бюлетината за изборите на 19 април
3
Вижте номерата на партиите и коалициите в бюлетината за изборите на...
Предстои понижение на температурите през следващите дни
4
Предстои понижение на температурите през следващите дни
Коледни и великденски добавки ще се дават на най-бедните по закон
5
Коледни и великденски добавки ще се дават на най-бедните по закон
Войната в Близкия изток: Двама израелци загинаха, Иран потвърди смъртта на Али Лариджани
6
Войната в Близкия изток: Двама израелци загинаха, Иран потвърди...

Най-четени

Най-ценната българска монета струва почти колкото едностаен апартамент в София
1
Най-ценната българска монета струва почти колкото едностаен...
НОИ: Великденските добавки ще бъдат изплатени с пенсиите за април
2
НОИ: Великденските добавки ще бъдат изплатени с пенсиите за април
Най-много пари на роднините си у нас са изпратили българи от Великобритания и САЩ
3
Най-много пари на роднините си у нас са изпратили българи от...
Варненско семейство плаща с месеци завишени сметки за ток, проблемът – в електромера
4
Варненско семейство плаща с месеци завишени сметки за ток,...
Десетки ранени в Израел след удари с ирански ракети
5
Десетки ранени в Израел след удари с ирански ракети
Председателят на ОФК Поморие е загиналият мъж в Бургас
6
Председателят на ОФК Поморие е загиналият мъж в Бургас

Фалшиви новини с AI разпространяват лъжи за български популярни личности
Опасна находка: Откриха 1,4 кг живак в мазе в София Опасна находка: Откриха 1,4 кг живак в мазе в София
„Маркет линкс“ отчита спад в подкрепата за „Прогресивна България“, но формацията остава първа политическа сила „Маркет линкс“ отчита спад в подкрепата за „Прогресивна България“, но формацията остава първа политическа сила
Социална сигурност: Държавата гарантира празнични добавки за най-уязвимите Социална сигурност: Държавата гарантира празнични добавки за най-уязвимите
Вижте номерата на партиите и коалициите в бюлетината за изборите на 19 април Вижте номерата на партиите и коалициите в бюлетината за изборите на 19 април
Със специална програма БНТ отбелязва 150 години от Априлското въстание Със специална програма БНТ отбелязва 150 години от Априлското въстание
ЦИК изтегли жребия: "Прогресивна България" с №21, ГЕРБ с №15, ПП-ДБ с №7, ДПС с №17
ЦИК изтегли жребия: "Прогресивна България" с №21, ГЕРБ с...
Чете се за: 04:55 мин.
У нас
Окончателно: Депутатите приеха удължителния бюджет Окончателно: Депутатите приеха удължителния бюджет
Чете се за: 04:45 мин.
У нас
След смъртта на "силния човек в Техеран" - възможните сценарии за Иран без Лариджани След смъртта на "силния човек в Техеран" - възможните сценарии за Иран без Лариджани
Чете се за: 04:47 мин.
По света
Екшън на Витоша: Бивш хижар арестуван след заплахи, изстрели и марихуана в хижа "Камен дел" Екшън на Витоша: Бивш хижар арестуван след заплахи, изстрели и марихуана в хижа "Камен дел"
Чете се за: 03:35 мин.
У нас
Опасна находка: Откриха 1,4 кг живак в мазе в София
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
От 6800 жалби за високи сметки за ток няма открита нито една неродност
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Социална сигурност: Държавата гарантира празнични добавки за...
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Вижте лидерските битки по места за изборите на 19 април
Чете се за: 16:42 мин.
Политика
