Проучване: Българите доплащат за здравеопазване, а системата остава недофинансирана

Здравната система у нас е недофинансирана, а всеки втори българин доплаща за здраве. Това показват данните от проучване, направено по поръчка на Българския лекарски съюз. Изследването беше представено на форума „Приоритет: Здраве – от обществени нагласи към политически решения“. Гост на събитието беше и президентът на България Илияна Йотова.

Високо доверие към общопрактикуващите лекари и лекарите специалисти. Около 80% одобряват работата им, но когато става въпрос за болници и институции процентите се понижават. Проучването показва и че българите доплащат основно за лекарства, следвани от прегледите при личен лекар или специалист.

Димитър Ганев, социологическа агенция "Тренд": "Например, за 16% от българите разходите за здравеопазването са много голяма тежест за тях. Това са около 840 000 българи. Близо 1/4 от българите са отлагали във времето или въобще не са стигали до определена медицинска процедура поради финансови причини. Това са около 1 млн и 300 хиляди българи."

Според 40% от анкетираните пакетът услуги, финансирани от Здравната каса, не отговаря на реалните нужди на пациентите. Част от анкетираните смятат, че трябва да бъдат по-добре покривани образните изследвания, профилактичните прегледи и лабораторните изследвания, например.

Доц. д-р Петко Стефановски, управител на НЗОК: "Ние доста неща бяхме договорили с лекарския съюз, със зъболекарския, с фармацевтичния съюз за включване на нови дейности и наредба 10 за пакета е променена също, но това не може да стартира поради липса на пари в момента." Д-р Николай Брънзалов, председател на Български лекарски съюз: "Това е едно признание от страна на обществото, макар и косвено колко недофинансирана е българската система на здравеопазване и аз искам да поздравя моите колеги, които работят в тези условия на хронично тежко недофинансиране на системата."

А посланието на форума е - нагласите на обществото да стигнат до тези, които взимат политическите решения в страната.