Владимир Зографски: Винаги съм мечтал за подиум в Световната купа

Владимир Зографски не е очаквал да стигне до дебютния си подиум за световната купа на голямата шанца в Лахти. Това призна самият той в интервю за БНТ. Българският ски-скачач определи постижението си като сбъдната мечта.

„Аз скачах добре, дойдоха треньорите, те ми казаха, че тук трябва да се приготвя за подиум, въпреки че аз не очаквах. Въпреки, че знаех, че съм способен, но нещата се получиха и съм изключително радостен, че успяхме да го постигнем“, каза Зографски.



„Аз винаги съм си мечтал да стигна до подиум на Световната купа, но още от малък винаги ми изглеждало не невъзможно, но изключително трудно постижимо. Мисля, че показахме, че въпреки липсата на условия в България, когато един човек наистина желая нещо и гони целите си, те са напълно възможни и всеки може да ги постигне. Тук въпросът е колко силно го искаш“, добави Зографски.

За най-успешния сезон в кариерата си, осъществените мечти и бъдещите цели, гледайте Владимир Зографски в неделя от 12:30 часа в предаването „Арена спорт“ по БНТ.