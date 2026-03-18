Започва акция „Чиста храна“ срещу контрабандата на животни

Започва акция „Чиста храна", обяви министърът на земеделието и храните Иван Христанов след днешното правителствено заседание. Целта е да се пресече всеки опит за контрабанден внос, разпространение в България и незаконно транжиране и дистрибуция на животни. Заради усложнената обстановка в Гърция с разрастване огнищата на шап се свиква кризисния щаб към Агеницята по храните, а МВР ще изгради КПП-та за проверка на товарни автомобили, превозващи добитък.

Спешни мерки предприема държавата във връзка с откритите над 40 огнища на болестта шап на о. Кипър, а от вчера и на о. Лесбос и с цел пресичане на контрабандния внос на животни.

Иван Христанов - служебен министър на земеделието: " Ние поставяме началото на акция "Чиста храна". Тя не е с определен от срок. Ще продължи много интензивно преди Великден и Гергьовден. Именно водени от задачата да гарантираме на българските потребители, че имат винаги най-добрата, най -сигурната, най-чистата храна." Ангел Мавровски - директор на БАБХ: "Имаме данни, включително и засечени вече пратки агнета от Гърция. С моя заповед на всички КПП, които са с Гръция вече имаме хора, които спират транспортните средства и по този начин гарантираме след клиничен преглед, че тези животни са здрави, за да влязат на територията на страната и затова трябва да сме подготвени да не се допуска влизането на животни, които потенциално могат да са заразени."

МВР също се включва. Ще бъдат изградени КПП, където жандармерия и служители на СОБТ ще проверяват всички камиони, които превозват живи животни, тяхната документация и произход. Те ще са разположени във вътрешността на страната и по пътищата, близо до границите.