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ТЕЖКА КАТАСТРОФА НА "ЧЕЛОПЕШКО ШОСЕ"

Експеримент на мястото на катастрофата на „Челопешко шосе“ показва проблеми с видимостта и инфраструктурата

Алекс Христов от Алекс Христов
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На мястото на тежкия инцидент на „Челопешко шосе“, при който в петък вечерта загинаха четирима души, Европейският център по транспортни политики проведе експеримент, целящ да установи каква е била реалната видимост за водачите и дали пътната среда е допринесла за катастрофата.

От центъра обясниха, че целта е да се изясни доколко шофьорите са могли да възприемат движещите се автомобили в участъка.

„Проверяваме каква е реалната видимост на водача, какво всъщност е виждал той и доколко е било възможно да възприеме тези толкова бързо движещи се обекти“, каза Диана Русинова от Европейският център по транспортни политики.

Експертите посочиха, че при преминаване през участъка видимостта за водача е била ограничена.

„Виждам, че шофьорът - водач на градския транспорт най-вероятно е имал видимост не повече от стотина метра, което при нормално движещи се автомобили, с ограничението на скоростта от 60 км в час, не е имало никакъв проблем да се предотврати това нещо. Хипотетично приемаме, че шофьора продължава при 100 метра те ще имат предостатъчно време за да могат да спрат и да не се стигне до това нещо, което се е стигнало“, обясни Филип Бояджиев.

В хода на експеримента експертите обърнаха внимание и на състоянието на инфраструктурата в района – растителност, пътна маркировка и пешеходни съоръжения.

„Честно казвано все неща, които трябва да бъдат сериозно преосмислени. Дори имаме сигнали от кмета на "Кремиковци", която казва, че на това място имало и други инциденти на нея са и отказани изпъкнати и напречни неравности.“

По време на наблюдението експертите отчетоха и нарушения на скоростния режим.

„Спирката в обхвата на кръстовището, видяхте само докато стояхме колко хора минаха с значително превишена скорост над допустимото ограничение.“

Като допълнителен проблем беше посочена и непочистена растителност в продължение на години.

„Растителността е непочиствана може би от много години и десетилетия и всички тези дървета и т.н. изобщо не е редно да са тук на това място.“

Експертите коментираха и версията за възможно заслепяване от слънцето, като я отхвърлиха.

„Според мен не е заслепен от Слънцето няма проблем с Слънцето защото сега виждате на колко е високо Слънцето няма влияние върху погледа на шофьора.“

В заключение те обобщиха, че според наблюденията им катастрофата е резултат от комбинация между опасно поведение на водачите и системни проблеми в организацията и поддръжката на пътната инфраструктура.

„Два млади души са решили да карат безобразно да нарушат всевъзможни начини за движение по пътищата и да предизвикат тази трагедия.“

Експертите допълниха, че е имало сериозен късмет инцидентът да не завърши с още повече жертви, предвид тежестта на ситуацията и наличието на пътнически автобус на мястото.

Диана Русинова обобщи:

"Системни откази. Първи системен отказ - липсата на поддръжка - асфалт трагично състояние, растителност, пешеходна пътека на опасно място, отказ от допълнителни мерки за обезопасяване. На второ място, което всъщност е по-съществено, тук хора, които явно не зачитат Закона за движение по пътищата, по абсолютно никакъв начин и са решили, че могат да правят, каквото си пожелаят без да бъдат наказани."

#"Челопешко шосе" #Европейски център на транспортни политики

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