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Шофьор отсече електрически стълб и остави хасковското село Тракиец без ток

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Цанка Семерджиева
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Дрегерът е отчел 2 промила алкохол

Шофьор отсече електрически стълб и остави хасковското село Тракиец без ток
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Шофьор се заби в електрически стълб, събори го и остави хасковското село Тракиец без ток.

Тежкият инцидент, който се размина без жертва, стана тази вечер.

Шофьорът, който е бил сам в автомобила, е откаран в болница, по първоначална информация не е пострадал сериозно. Той е тестван с дрегер, който отчел 2 промила алкохол.

На мястото на инцидента пристигна и пожарна, а екип на ЕВН вече работи по отстраняването на аварията.

Това не е първият подобен инцидент в селото, което е на пътя към Маказа. Такъв случай имаше преди две години.

#отсичане на стълб #шофьор с 2 промила алкохол #село без ток #катастрофа

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