Какви са приоритетите на Европа?

Андрей Гюров е в Брюксел на среща на върха на лидерите на ЕС. Водещите приоритети в дневния ред на Европа, сред които са сигурността, отбраната, енергетиката и икономическата стабилност, обсъдиха служебният премиер и председателите на Европейския парламент Роберта Мецола и на Европейския съвет Антониу Коща. В щабквартирата на НАТО Гюров ще разговаря и с генералния секретар на Пакта Марк Рюте.

Очаква се утре европейските лидери да обсъдят войните в Иран и Украйна, високите цени на горивата и енергията и укрепването на европейската икономика. В навечерието на срещата служебният премиер е призовал фокусът на Европа да остане върху руската агресия срещу Украйна и върху единния подход по отношение на 20-ия пакет от санкции срещу Русия, както и върху осигуряването на заема от 90 млрд. евро за Киев. По повод конфликта в Близкия изток Гюров е подчертал, че морската сигурност и зачитането на свободата на корабоплаване са от първостепенно значение. Според него не трябва да се допуска Иран да разработва ядрени оръжия.