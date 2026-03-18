От 6800 жалби за високи сметки за ток няма открита нито една неродност

Близо 6800 са жалбите за високи сметки за ток, които са подадени от началото на годината до електроразпределителното дружество, което обслужва Южна България. Близо 60% от тях вече са проверени и няма открита нито една нередност. Според компанията, въпреки големия брой сигнали за завишени суми, потреблението е реално и фактурите са коректни.

Пловдивчанинът Ангел Димитров е един от абонатите, получил вече отговор на жалбата си. Подал я, защото бил сигурен, че двойната сметка за януари е грешка.

Ангел Димитров – потребител: "Проверката показва, че съм изразходвал тази енергия. Нямам представа как точно се правят тези проверки, реално докато не видя с очите си пред мен някой човек, който да я извърши, за мен съмнения ще останат."

Сметката му за февруари е отново е висока, но нова жалба няма да подава.

Ангел Димитров – потребител: "Предполагам, че на всички жалби са отговорили по един и същи начин, така че и да подам втора жалба най-вероятно ще получа същия отговор. Интересното е при баща ми - от 240 лв за януари – 270 за февруари."

Според данните на ЕВН, от проверените до този момент сигнали, потреблението на ток е отразено коректно във фактурите и жалбите са неоснователни.

Петър Костадинов – говорител на ЕВН-България: "Това се доказва и от другите паралелни проверки, които текат в компанията от доста на брой държавни институции. Знаете регулаторът проверява самите електромери с извадкови проверки, там също чакаме , вярваме че там също ще се докаже, че просто си вършим добре работата, така че нямаме основателни жалби."

От дружеството съобщиха още, че броят на новите жалби постепенно намалява, а на внесените вече сигнали ще отговорят подробно и в срок.