Правосъдният министър създаде работна група за проверка на "архива на Петьо Еврото"

Служебният вицепремиер и правосъден министър Андрей Янкулов е изпратил получения от БОЕЦ сигнал с т.нар. "архив на Петьо Петров-Еврото" на МВР и на зам.-председателя на Върховния касационен съд Лада Паунова.

От Министерството на правосъдието съобщават, че досега нито една държавна институция не е пожелала да получи и разследва документите, които могат да изяснят цялата престъпна мрежа на "Осемте джуджета".

В съобщението се казва още, че в документите има данни, както за извършени корупционни престъпления от високопоставени длъжностни лица, така и данни за извършени дисциплинарни нарушения от магистрати. МВР ще трябва да направи проверка за извършени нарушения и престъпления, а съдия Лада Паунова - преценка за сезиране на ад хок прокурора по механизма за разследване на главния прокурор и неговите заместници.

Именно през заместник-председателя на ВКС от БОЕЦ изпратиха този сигнал да предишния ад хок прокурор Данииела Талева, но тя отказа да образува разследване по него. След обжалване през октомври миналата година съдия Мирослава Тодорова разпореди пълна и задълбочена проверка по сигнала на БОЕЦ. По нея би трябвало да работи настоящият ад хок прокурор.