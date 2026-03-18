БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ЗАПАЗЕНИ

Акции срещу купуването на гласове във Варненско и Хасковско

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Запази
блокада горна оряховица акция купуването гласове
Слушай новината

Специализирана полицейска операция срещу купуването на гласове във Варненска и в Хасковска област. Задържани са над 50 човека.

Във Варненска област операцията започна рано сутринта. Десетки адреси бяха претърсени и бяха иззети веществени доказателства, свързани с нарушения на изборното законодателство. Акцията беше насочена и срещу битовата престъпност.

гл.инспектор Пламен Годеманов, началник на IV РУ на МВР-Варна 6578 0.40: ”В операцията участват полицейски сили на ОД на МВР Варна, както и колеги от жандармерията. Целта е със засилено полицейско присъствие и работа на терен да гарантираме спокойствието на гражданите и да реагираме при данни за нарушение на закона.”

Във варненско са задържани 40 души, 10 от тях - за търговия с гласове. Образувани са 15 досъдебни и 10 бързи производства по установените случаи.

-„Знаете ли, че се провежда акция?-Ами, чух сутринта в новините.-Купуват ли се гласове във вашия град?-Не знам. Не се занимавам и не се интересувам.

Проверени са над 1200 души и са установени 7 човека, обявени за издирване. Акция срещу купуения вот днес имаше и в Хасково. Там полицията задържа 13 души, от тях трима по съмнения за търговия с гласове.

ст. комисар Мирослав Христов, директор на ОДМВР-Хасково: „В обитавани от тях имоти са установени списъци с имена, както и парични суми. И в момента продължават процесуално- следствените действия и оперативно. Издирвателните мероприятия за доказване на тези деяния.”

В акцията участват всички служби на полицията, както и жандармерията. Открити са 6 човека, обявени за национално издирване. Полицейските операции срещу контролирания вот ще продължат до деня изборите.

По темата работиха: НивелинаНяголова-Георгиева, Цанка Семерджиева

#Варна и Хасково #акция срещу купуването на гласове

Последвайте ни

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ