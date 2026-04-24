Изтича срокът за избор на листа от депутатите, избрани в два района

Днес е крайният срок за депутатите, избрани от два района, да заявят пред ЦИК от коя листа желаят да влязат в новия парламент. Това става чрез подаване на писмено заялвение до комисията. Овакантеното място се попълва от друг кандидат–депутат. ЦИК вече обяви окончателното разпределение на мандатите в новия парламент.

"Прогресивна България" е със 131 мандата, 39 депутати от ГЕРБ-СДС ще влязат в Народното събрание, а с двама по-малко - 37 - от ПП-ДБ. ДПС са с 21 мандата, а "Възраждане" с 12.

Утре предстои да станат ясни и имената на новините 240 народни представителите. Преди дни президентът Илияна Йотова обяви, че има готовност да свика 52-ото Народно събрание в сряда или четвъртък следващата седмица.

