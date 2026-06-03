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Откриха 2-годишното дете, което беше издирвано в Старозагорско

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Иван Янев
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Снимка: БТА/Архив
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Обявеното за издирване 2-годишно дете е открито днес в района между две села в Община Павел баня. Детето е намерено от доброволци и полицейски служители на около 3-4 километра от село Александрово в посока село Осетеново.

Момчето беше обявено за издирване вчера, след като изчезна и близките му подадоха сигнал до полицията. Незабавно беше организирана издирвателна акция с участието на служители на МВР, доброволци и местни жители.

След откриването му, детето е предадено на своите близки. Предстои да му бъдат извършени медицински прегледи, които са рутинна процедура за установяване на здравословното му състояние.

#Старозагорско #издирвано дете

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