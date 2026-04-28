Участниците в изборите трябва да представят отчетите си за предизборната кампания пред Сметната палата до 3 юни

От Сметната палата съобщиха, че участниците в изборите трябва да представят отчетите за приходите, разходите и поетите задължения за плащане за предизборната кампания до 3 юни.

Дотогава е и крайният срок, в който доставчиците на медийни услуги, социологическите и рекламните агенции, както и агенциите за осъществяване на връзки с обществеността трябва да представят в Сметната палата на хартиен и електронен носител информация за предоставените услуги на партиите, коалициите и инициативните комитети. Информацията се предоставя по образец, допълниха от Сметната палата. До 18 юни институцията ще публикува отчетите на интернет страницата си.

До момента в Единния регистър по Изборния кодекс на Сметната палата е постъпила информация за направени над 1,3 млн. евро дарения от физически лица и над 316 хил. евро предоставени средства от кандидати/членове на инициативни комитети за финансиране на предизборната кампания на участниците в изборите за народни представители на 19 април 2026 г.

В срок от шест месеца след представяне на отчетите Сметната палата ще извърши одит за съответствие на декларираните приходи и извършените разходи във връзка с предизборната кампания, когато са над 511,29 евро (1000 лева).

Общо 4786 кандидати за народни представители се регистрираха за парламентарния вот на 19 април. В изборите участваха 24 формации - 14 партии и 10 коалиции.