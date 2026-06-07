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100 дни война в Близкия изток: Преговорите САЩ-Иран остават блокирани

Мартин Гицов от Мартин Гицов
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100 дни война близкия изток преговорите сащ иран остават блокирани
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Точно 100 дни от началото на войната, непреките преговори между Съединените щати и Иран остават блокирани. Пакистанският министър отново е в Техеран като посредник със "специално писмо с много важно послание" до върховния лидер Моджтаба Хаменей.

Вашингтон се опитва да пренасочи замразените ирански активи към държавите от Персийския залив за възстановяване на последиците от действията на Техеран. В същото време съветник на Моджтаба Хаменей обвърза сключването на мирно споразумение с освобождаване на 24 милиарда долара ирански авоари, блокирани от Съединените щати. Доналд Тръмп изключи отстъпки преди постигане на споразумение.

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