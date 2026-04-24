ЦИК обяви имената на 240-те депутати в 52-рото Народно събрание
Снимка: БТА
Централната избирателна комисия обяви имената на 240-те народни представители в 52-рия парламент на България, които бяха избрани на 19 април.
„Прогресивна България“ ще има 131 депутати, ГЕРБ – СДС – 39, „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП–ДБ) – 37, „Движение за права и свободи“ (ДПС) – 21, а „Възраждане“ – 12.
Вижте списъка с 240 народни представители в 52 Народно събрание тук.