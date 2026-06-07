БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Заложница по неволя: Забраняват на Ива Михайлова да...
Чете се за: 03:27 мин.
Плодовете и зеленчуците поевтиняват на борсите, цените на...
Чете се за: 02:32 мин.
Пожарникарите герои от „Челопешко шосе“: Как...
Чете се за: 05:27 мин.
Премахнаха оградата около спорния строеж в местността...
Чете се за: 01:05 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Лъч надежда: Вече и жени без партньор имат право да кандидатстват за инвитро

Цанка Николова от Цанка Николова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 04:02 мин.
У нас
Запази

Отпада изискването кандидатките да имат минимум три неуспешни инвитро опита преди подаване на документи

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Вече и жени с репродуктивни проблеми без партньор могат да кандидатстват по програмата „Инвитро" на Столичната община. Отпада и изискването кандидатките да имат минимум три неуспешни инвитро опита преди подаване на документи. Облекчения има и в административните условия. А от началото на годината досега в Центъра за асистирана репродукция, известен сред пациентите като фонд „Инвитро“, са приети над 1900 завления, около 99% от тях са одобрени. От фондация „Искам бебе" обаче сигнализират, че средствата за предишни години към този фонд не са били израходвани правилно. Улеснение за пациентите в момент, когато надеждата почти е изчезнала.

Надежда Бачева, зам. - кмет в направление „Социални дейности и интеграция на хора с увреждания" в СО: „Вече могат да кандидатстват и жени, които нямат партньор. Освен това вече няма изискване за постоянен и настоящ адрес в София, може само единият да е в града и другото съществено изменение е, че вече няма нужда от три неуспешни опита, за да бъдат бенефициенти по програмата.“

Паралелно с надеждата често ръка за ръка вървят и страхът, и неудобство от това какво ще си кажат хората.

Елена Димитрова - Ангелова, психотерапевт: „Не умеем да слушаме, не умеем да дадем пространство за емоциите на хората - това ни е трудно - да стоим със страха, с разочараовнието, с вината. Има едни реплики, които много повече помагат от това "Ами то като се отпуснеш и ще се случи". Има реплики, които са: "Аз съм тук за теб", "мога ли да направя нещо", "От какво имаш нужда" и да сложим настрани това безкрайно любопитство и този наш махленски манталитет да обсъждаме хората и техния личен живот, което също е огромен проблем.“

Идеята на столичната програма е била да финансира тази част от пациентите, които не получават такова от държавата, напомнят от фондация „Искам бебе". Но сигнализират за нередности в националната програма.

Мария Янева, председател на УС на фондация „Искам бебе": „Бюджетът не се изразходва в цялост и доста сериозни средства от него биват неусвоени от пациентите. 24-та година 2 млн. и половина лева бяха неусвоени, пренасочени към друго минситерство. 25-та година близо 200 000 лева отново останаха неусвоени. За 25-та година от 14 000 извършени процедури, обявени на страницата на ИАМН, само 4 000 от тях са покрити от държавата. 10 000 пациенти са останали без финансиране.“

В позиция до ПСН от здравното министерство заявиха, че за предходните две години годишният бюджет на Центъра за асистирна репродукция е бил 22 млн. лв (около 11 248 421 Евро). Броят на финансираните процедури през 2024 г. е 4558., а през 2025 г. – 4364. Изплатените от центъра средства на лечебните заведения за извършените и отчетени от тях дейности по асистирана репродукция са в размер на 22 293 617 лв. за 2024 г. и 21 767 195 лв. през 2025 г. За тази година все още няма утвърден бюджет. Но към 19 май болниците, които имат сключен договор с Центъра, са отчели извършени дейности по асистирана репродукция в размер на 3 674 364 Евро.

#инвитро процедура #имат право #жени без партньор #кандидатстване

Последвайте ни

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Мълния уби около 30 крави и телета край Калофер
2
Мълния уби около 30 крави и телета край Калофер
Пожарникарите герои от „Челопешко шосе“: Как беше предотвратена още по-тежка трагедия?
3
Пожарникарите герои от „Челопешко шосе“: Как беше...
Очевидци разказват за трагедията на „Челопешко шосе“, при която загинаха четирима
4
Очевидци разказват за трагедията на „Челопешко шосе“,...
Министър Абровски: Започва пълно премахване на ограда в местността Баба Алино
5
Министър Абровски: Започва пълно премахване на ограда в местността...
След тежката катастрофа с автобус: Трима остават в тежко състояние
6
След тежката катастрофа с автобус: Трима остават в тежко състояние

Най-четени

Шофьорът, врязал се в автобус на "Челопешко шосе", се движел с над 150 км/ч (ОБЗОР)
1
Шофьорът, врязал се в автобус на "Челопешко шосе", се...
Почина журналистът и депутат Любен Дилов-син
2
Почина журналистът и депутат Любен Дилов-син
Двамата шофьори, причинили катастрофа с автобус в София, са с чешки шофьорски книжки
3
Двамата шофьори, причинили катастрофа с автобус в София, са с чешки...
Осъдиха на 4 години затвор мъжа, причинил смъртта на полицай при катастрофа на Северната тангента в София
4
Осъдиха на 4 години затвор мъжа, причинил смъртта на полицай при...
10 линейки, две жертви и 9 пострадали при катастрофата на "Челопешко шосе"
5
10 линейки, две жертви и 9 пострадали при катастрофата на...
Категорично вината за катастрофата е на шофьорите на леки автомобили, съобщи заместник градският прокурор
6
Категорично вината за катастрофата е на шофьорите на леки...

Още от: Регионални

Кой премахна оградата в местността „Баба Алино“?
Кой премахна оградата в местността „Баба Алино“?
Смъртоносен удар: 17-годишен се заби с колата си в къща в Дупница и загина Смъртоносен удар: 17-годишен се заби с колата си в къща в Дупница и загина
Чете се за: 01:05 мин.
От първо лице за катастрофата: Говорят пожарникарите и очевидецът, подал сигнал на 112 От първо лице за катастрофата: Говорят пожарникарите и очевидецът, подал сигнал на 112
Чете се за: 04:02 мин.
Доброволци спасиха десетки малки жаби в центъра на Бургас Доброволци спасиха десетки малки жаби в центъра на Бургас
Чете се за: 02:00 мин.
Мъж и жена са в болница след тежка верижна катастрофа край Лясковец (СНИМКИ) Мъж и жена са в болница след тежка верижна катастрофа край Лясковец (СНИМКИ)
Чете се за: 00:55 мин.
Хиляди туристи изпълниха Казанлък за кулминацията на Празника на розата Хиляди туристи изпълниха Казанлък за кулминацията на Празника на розата
Чете се за: 01:15 мин.

Водещи новини

Заложница по неволя: Забраняват на Ива Михайлова да напусне Кочани, за да се лекува в България
Заложница по неволя: Забраняват на Ива Михайлова да напусне Кочани,...
Чете се за: 03:27 мин.
У нас
Очевидци разказват за трагедията на „Челопешко шосе“, при която загинаха четирима Очевидци разказват за трагедията на „Челопешко шосе“, при която загинаха четирима
Чете се за: 04:22 мин.
У нас
Лъч надежда: Вече и жени без партньор имат право да кандидатстват за инвитро Лъч надежда: Вече и жени без партньор имат право да кандидатстват за инвитро
Чете се за: 04:02 мин.
У нас
100 дни война в Близкия изток: Преговорите САЩ-Иран остават блокирани 100 дни война в Близкия изток: Преговорите САЩ-Иран остават блокирани
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Мъж и жена са в болница след тежка верижна катастрофа край Лясковец...
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Никола Цолов спечели състезанието в Монако във Формула 2
Чете се за: 02:32 мин.
Спорт
Плодовете и зеленчуците поевтиняват на борсите, цените на храните...
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
Министър Абровски: Започва пълно премахване на ограда в местността...
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ