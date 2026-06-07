Лъч надежда: Вече и жени без партньор имат право да кандидатстват за инвитро

Вече и жени с репродуктивни проблеми без партньор могат да кандидатстват по програмата „Инвитро" на Столичната община. Отпада и изискването кандидатките да имат минимум три неуспешни инвитро опита преди подаване на документи. Облекчения има и в административните условия. А от началото на годината досега в Центъра за асистирана репродукция, известен сред пациентите като фонд „Инвитро“, са приети над 1900 завления, около 99% от тях са одобрени. От фондация „Искам бебе" обаче сигнализират, че средствата за предишни години към този фонд не са били израходвани правилно. Улеснение за пациентите в момент, когато надеждата почти е изчезнала.

Надежда Бачева, зам. - кмет в направление „Социални дейности и интеграция на хора с увреждания" в СО: „Вече могат да кандидатстват и жени, които нямат партньор. Освен това вече няма изискване за постоянен и настоящ адрес в София, може само единият да е в града и другото съществено изменение е, че вече няма нужда от три неуспешни опита, за да бъдат бенефициенти по програмата.“

Паралелно с надеждата често ръка за ръка вървят и страхът, и неудобство от това какво ще си кажат хората.

Елена Димитрова - Ангелова, психотерапевт: „Не умеем да слушаме, не умеем да дадем пространство за емоциите на хората - това ни е трудно - да стоим със страха, с разочараовнието, с вината. Има едни реплики, които много повече помагат от това "Ами то като се отпуснеш и ще се случи". Има реплики, които са: "Аз съм тук за теб", "мога ли да направя нещо", "От какво имаш нужда" и да сложим настрани това безкрайно любопитство и този наш махленски манталитет да обсъждаме хората и техния личен живот, което също е огромен проблем.“

Идеята на столичната програма е била да финансира тази част от пациентите, които не получават такова от държавата, напомнят от фондация „Искам бебе". Но сигнализират за нередности в националната програма.

Мария Янева, председател на УС на фондация „Искам бебе": „Бюджетът не се изразходва в цялост и доста сериозни средства от него биват неусвоени от пациентите. 24-та година 2 млн. и половина лева бяха неусвоени, пренасочени към друго минситерство. 25-та година близо 200 000 лева отново останаха неусвоени. За 25-та година от 14 000 извършени процедури, обявени на страницата на ИАМН, само 4 000 от тях са покрити от държавата. 10 000 пациенти са останали без финансиране.“

В позиция до ПСН от здравното министерство заявиха, че за предходните две години годишният бюджет на Центъра за асистирна репродукция е бил 22 млн. лв (около 11 248 421 Евро). Броят на финансираните процедури през 2024 г. е 4558., а през 2025 г. – 4364. Изплатените от центъра средства на лечебните заведения за извършените и отчетени от тях дейности по асистирана репродукция са в размер на 22 293 617 лв. за 2024 г. и 21 767 195 лв. през 2025 г. За тази година все още няма утвърден бюджет. Но към 19 май болниците, които имат сключен договор с Центъра, са отчели извършени дейности по асистирана репродукция в размер на 3 674 364 Евро.