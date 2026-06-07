Очевидци разказват за трагедията на „Челопешко шосе“, при която загинаха четирима

8 души остават в различни столични болници след тежката катастрофа, при която автомобил се заби в автобус на градския транспорт, а друг в спирка. Трима са в критично състояние. Катастрофата отне 4 човешки живота. Пред "По света и у нас" говориха очевидци на петъчната трагедия и пожарникарите герои, които спасиха хора.

Катастрофата от петъчния ден е можело да прерасне в трагедия с десетки загинали, ако не е била своевременната и самоинициативна реакция на пожарникарите от пожарната служба в Кремиковци. Те са реагирали буквално секунди след катастрофата и са дошли на място. Част от тях са успели да евакуират пътниците и пасажерите от колата, която се забива в автобуса, а пък друга част от пожарникарите са започнали незабавни действия за гасене на пожара.

Именно пожарът, който е избухнал от колата, която се врязва в автобуса, е можело да задуши пасажерите, които са останали в капана на автобуса. Пожарникарите Благой Благоев и Даниел Влахов разказаха подробности.

Благой Благоев, пожарникар: "Бързо изградихме линия за пожарогасене, колегата Даниел Влахов започна да гаси горящия автомобил, в който се оказа, че има и трима пасажери. Аз започнах евакуация от люка, защото той беше най-удобен. Вътре имаше и седем души, които не можеха да излязат, седем пътници." Даниел Влахов, пожарникар: "Гореше двикателният отсек на автомобила и пасажерите бяха вътре в автомобила. Започнаха да излизат през шофьорската врата, през предния прозорец, към огъня."

Благой Благоев, пожарникар: "Най-важното беше да загасим автомобила, защото ако не беше загасен автомобилът, всички вътре щяха да изгорят, а пък и не се знаеше какво ще се случи с автобуса на градския транспорт.“

Пред "По света и у нас" Иво Христов, един от очевидците, който пък е един от първите подял сигнал на телефон 112 с подробна информация какво се случва на "Челопешко шосе".

Иво Христов, очевидец: "Веднага звъннах на 112, за да ги информирам. Започнахме работа с диспечера да установим точна локалия спрямо наши адрес. Аз помислих, че става дума за камион, който е бил обърнат и виждам кола отгоре, която стърчи. Много е трудно за окото да осъзнае какво вижда и така да се ориентира в ситуацията. Виждам автомобил от лявата страна, дори два, които са участвали в инцидент и осъзнавам, че става дума за автобус, а не камион. Вътрешно се разтърсих."

Днес в "Ботунец", откъдето са родом шофьорите на двата леки автомобила - Васил и Траян Филипови, хора от там коментираха, че те са добри момчета. Но и признаха, че в населеното място има черен пазар на шофьорски книжки.