БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Пожарникарите герои от „Челопешко шосе“: Как...
Чете се за: 05:27 мин.
Премахнаха оградата около спорния строеж в местността...
Чете се за: 01:05 мин.

ЗАПАЗЕНИ

В развитие

ТЕЖКА КАТАСТРОФА НА "ЧЕЛОПЕШКО ШОСЕ"

Очевидци разказват за трагедията на „Челопешко шосе“, при която загинаха четирима

Виктор Борисов от Виктор Борисов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 04:22 мин.
Запази
Очевидци разказват за трагедията на „Челопешко шосе“, при която загинаха четирима
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Слушай новината

8 души остават в различни столични болници след тежката катастрофа, при която автомобил се заби в автобус на градския транспорт, а друг в спирка. Трима са в критично състояние. Катастрофата отне 4 човешки живота. Пред "По света и у нас" говориха очевидци на петъчната трагедия и пожарникарите герои, които спасиха хора.

Катастрофата от петъчния ден е можело да прерасне в трагедия с десетки загинали, ако не е била своевременната и самоинициативна реакция на пожарникарите от пожарната служба в Кремиковци. Те са реагирали буквално секунди след катастрофата и са дошли на място. Част от тях са успели да евакуират пътниците и пасажерите от колата, която се забива в автобуса, а пък друга част от пожарникарите са започнали незабавни действия за гасене на пожара.

Именно пожарът, който е избухнал от колата, която се врязва в автобуса, е можело да задуши пасажерите, които са останали в капана на автобуса. Пожарникарите Благой Благоев и Даниел Влахов разказаха подробности.

Благой Благоев, пожарникар: "Бързо изградихме линия за пожарогасене, колегата Даниел Влахов започна да гаси горящия автомобил, в който се оказа, че има и трима пасажери. Аз започнах евакуация от люка, защото той беше най-удобен. Вътре имаше и седем души, които не можеха да излязат, седем пътници."

Даниел Влахов, пожарникар: "Гореше двикателният отсек на автомобила и пасажерите бяха вътре в автомобила. Започнаха да излизат през шофьорската врата, през предния прозорец, към огъня."

Благой Благоев, пожарникар: "Най-важното беше да загасим автомобила, защото ако не беше загасен автомобилът, всички вътре щяха да изгорят, а пък и не се знаеше какво ще се случи с автобуса на градския транспорт.“

Пред "По света и у нас" Иво Христов, един от очевидците, който пък е един от първите подял сигнал на телефон 112 с подробна информация какво се случва на "Челопешко шосе".

Иво Христов, очевидец: "Веднага звъннах на 112, за да ги информирам. Започнахме работа с диспечера да установим точна локалия спрямо наши адрес. Аз помислих, че става дума за камион, който е бил обърнат и виждам кола отгоре, която стърчи. Много е трудно за окото да осъзнае какво вижда и така да се ориентира в ситуацията. Виждам автомобил от лявата страна, дори два, които са участвали в инцидент и осъзнавам, че става дума за автобус, а не камион. Вътрешно се разтърсих."

Днес в "Ботунец", откъдето са родом шофьорите на двата леки автомобила - Васил и Траян Филипови, хора от там коментираха, че те са добри момчета. Но и признаха, че в населеното място има черен пазар на шофьорски книжки.

" Единият държи автомивка, другият работи паваж, другият работи гипсокартон. Били сме колеги. Аз съм строител. С това са занимават момчетата. Да. Всеки е имал някакви неприятности с полицията, да, може да имат досиета, но вижте и другата им страна. На колко бедни семейства са помогнали, колко пъти са събирали пари за бедни семейства, за ремонтна дейност, за дрехи, за храна и т.н."

"Такива взимат книжки по втория начин и затова стават такива катастрофи."

Вижте повече в прякото включване на Виктор Борисов.

#"Челопешко шосе" #тежка катастрофа с автобус #очевидци

Водещи новини

Очевидци разказват за трагедията на „Челопешко шосе“, при която загинаха четирима
Очевидци разказват за трагедията на „Челопешко шосе“,...
Чете се за: 04:22 мин.
У нас
Министър Абровски: Започва пълно премахване на ограда в месността Баба Алино Министър Абровски: Започва пълно премахване на ограда в месността Баба Алино
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
Корпорация КУБ доброволно е премахнала на оградата в местност „Баба Алино“ Корпорация КУБ доброволно е премахнала на оградата в местност „Баба Алино“
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Силна експлозия стресна жителите на столичния квартал "Младост - 1", има ранен човек Силна експлозия стресна жителите на столичния квартал "Младост - 1", има ранен човек
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
Борис Бонев: МВР трябва да проверява шофьори със скъпи коли и да...
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Пожарникарите герои от „Челопешко шосе“: Как беше...
Чете се за: 05:27 мин.
У нас
Полицията с нова акция в Благоевград, под лупа са заведения,...
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Геополитика на световното първенство - част от иранската делегация...
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ