Вижте номерата на партиите и коалициите в бюлетината за изборите на 19 април

Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
ЦИК определи чрез жребий номерата на партиите и коалициите в бюлетината за изборите на 19 април. На предсрочния вот се явяват общо 24 формации – 14 партии и 10 коалиции.

Процедурата е публична и на нея присъстваха представители на партиите, коалициите, издигнатите от тях кандидати, наблюдатели и представители на медиите.

Изтеглените номера са (по поредност на номерата):

1 - ПП "Има такъв народ"

2 - ПП "Пряка демокрация"

3 - КП "Синя България"

4 - ПП "Морал единство чест"

5 - КП "БСП – Обединена левица"

6 - ПП "Народна партия истината и само истината"

7 - КП "Продължаваме Промяната – Демократична България"

8 - ПП "Възраждане"

9 - КП "Моя България"

10 - ПП "Движение на непартийните кандидати"

11 - КП "Алианс за права и свободи" – АПС

12 - КП "Антикорупционен блок"

13 - ПП "Национално движение непокорна България"

14 - ПП "Величие"

15 - КП ГЕРБ-СДС

16 - КП "Трети март"

17 - ПП "Движение за права и свободи"

18 - ПП "Нация"

19 - ПП "България може"

20 - КП "Сияние"

21 - КП "Прогресивна България"

22 - ПП "Съпротива"

23 - ПП "Партия на Зелените"

24 - ПП "Глас народен"

Снимки: Десислава Кулелиева, БНТ

ЦИК определя чрез жребий и реда за представяне на кандидатите, регистрирани от партии, коалиции и инициативни комитети в различните форми на предизборната кампания:

Над 6,6 млн. са избирателите по списък. В 9354 секции ще се гласува с машини в страната. Предизборната кампания за вота стартира в полунощ на 20 март.

#избори 2026 #номер в бюлетината #цик #жребий

