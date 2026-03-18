Вижте номерата на партиите и коалициите в бюлетината за изборите на 19 април

ЦИК определи чрез жребий номерата на партиите и коалициите в бюлетината за изборите на 19 април. На предсрочния вот се явяват общо 24 формации – 14 партии и 10 коалиции.
Процедурата е публична и на нея присъстваха представители на партиите, коалициите, издигнатите от тях кандидати, наблюдатели и представители на медиите.
Изтеглените номера са (по поредност на номерата):
1 - ПП "Има такъв народ"
2 - ПП "Пряка демокрация"
3 - КП "Синя България"
4 - ПП "Морал единство чест"
5 - КП "БСП – Обединена левица"
6 - ПП "Народна партия истината и само истината"
7 - КП "Продължаваме Промяната – Демократична България"
8 - ПП "Възраждане"
9 - КП "Моя България"
10 - ПП "Движение на непартийните кандидати"
11 - КП "Алианс за права и свободи" – АПС
12 - КП "Антикорупционен блок"
13 - ПП "Национално движение непокорна България"
14 - ПП "Величие"
15 - КП ГЕРБ-СДС
16 - КП "Трети март"
17 - ПП "Движение за права и свободи"
18 - ПП "Нация"
19 - ПП "България може"
20 - КП "Сияние"
21 - КП "Прогресивна България"
22 - ПП "Съпротива"
23 - ПП "Партия на Зелените"
24 - ПП "Глас народен"
ЦИК определя чрез жребий и реда за представяне на кандидатите, регистрирани от партии, коалиции и инициативни комитети в различните форми на предизборната кампания:
Над 6,6 млн. са избирателите по списък. В 9354 секции ще се гласува с машини в страната. Предизборната кампания за вота стартира в полунощ на 20 март.