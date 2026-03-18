Марк Рюте не коментира критиките на Доналд Тръмп към Алианса
Генералният секретар на НАТО Марк Рюте не коментира острите критики на Доналд Тръмп. Американският президент заяви, че САЩ не се нуждаят от НАТО и никога не са, но искането му да получи подкрепа за Ормузкия проток е било тест, който от Пакта не са издържали.
Коментарът на Тръмп дойде, след като получи отказ от съюзниците да се включат в патрулирането по ключовия за петрола морски маршрут.
От Норвегия, където е днес, Марк Рюте запази мълчание относно думите на американския президент.
- Иран предупреди Румъния, че ще реагира, ако се разреши на САЩ да използват румънски бази за операции в Близкия изток
Утре генералният секретар на НАТО ще се срещне с румънския президент Никушор Дан, с когото ще обсъди решението на Букурещ да приеме американски военнослужещи и изтребители в своите бази. Иран заплаши, че след решението Румъния вече е легитимна цел за удари.
