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За първи път у нас: Рали с незрящи навигатори

Алекс Христов от Алекс Христов
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За първи път в България и Европа се проведе рали за незрящи под надслов „Доверие“. Събитието се организира с подкрепата на Съюза на слепите в България, Съюза на българските автомобилисти и Автомобилна федерация на България. Стартът бе даден точно в 10.00 часа пред храм-паметник „Свети Александър Невски". Основната идея е участниците да изградят силна екипна връзка.

Над 20 екипа участват в ралито, като навигаторът е незрящ. Те се ориентират по специална пътна книга на Брайлово писмо. Маршрутът е 60-километров с девет контролни точки.

Павлин Митев, навигатор: "Аз като навигатор чета всяка една контролна точка на моя пилот - Дани, на тези 9 точки ще се чекират и в рамките на 2 часа и 50 минути трябва да се мине целият маршрут."

Даниел Рангелов, пилот: "Да видя как незрящите хора възприемат информация, как я обработват, да комуникираме, да се стараем да бъдем от първите три отбора, това е нещото, което ме мотивира."

Основната идея е участниците да изградят силна екипна връзка.

Камен Михайлов, бивш президент на Автомобилната федерация на България: "Незрящите могат да бъдат толкова пълноценни, както зрящите, тоест изграждането на доверие между пилот и навигатор, е основно в това състезание."

Калоян Станчев, председател на Автомобилната федерация на България: "Тези господа и дами са част от нашия живот, трябва да покажем на младите, че развиваме масов спорт за хората в неравностойно положение."

Класиралите се на първите три места в ралито ще получат награди.

#рали "Доверие" #автомобилно рали за незрящи #рали

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