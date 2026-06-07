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Ивайло Петков за "Мача на надеждата": Трябва да бъдем обединени цялата нация, не само спортните среди

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Спорт
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Бившият футболист, който взе участие в срещата коментира събитието в предаването "Арена спорт"

ивайло петков
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Отборът на "Световните звезди“ победи България с 4:3 във второто издание на „Мача на надеждата“, който се проведе пред препълнените трибуни на стадион „Лазур“ в Бургас. Футболният спектакъл събра на едно място легенди на българския и световния футбол, а големият победител отново беше благотворителната кауза на фондация "Стилиян Петров“.

Ивайло Петков, който взе участие в срещата коментира събитието на живо в предаването "Арена спорт" и отличи неговата кауза.

"Мисля, че вчера се получи доста хубав мач за публиката, за атмосферата, която беше създадена. Мисля, че стана един празник, който празник в крайна сметка за това е футболът. Събраха се доста средства за помощ за хората, които имат нужда.

"Стилиян Петров е минал това нещо и тази фондация е създадена лично от него, аз само мога да го поздравя и да го подкрепя. И по принцип аз съм и такъв човек, че във всеки един момент, когато и някой има нужда, аз бих отликнал. Ние трябва да бъдем обединени, цялата нация, не само спортните среди, за хора в такова състояние, за да не се чувстват забравени, изоставени или сами", добави спортният директор на Арда Кърджали.

13 000 изрители уважиха събитието на стадион "Лазур". Второто издание на "Мача на надеждата“ предложи голове, емоции и незабравими моменти, а най-важното послание от вечерта остана силата на съпричастността и подкрепата към хората, които водят своята най-трудна битка.

"Стадионът беше пълен и с огромен брой деца. Много се радвам, че тези хора дойдоха, подкрепиха и изпитаха същите чувства, които ние на футболния терен усетихме. Мисля, че това е правилният начин да бъдем всички заедно за такива цели. Мисля, че се получиха два много добри мача, които дават надежда на бъдещи поколения", заяви Петков.

Той коментира и какво се случва в отбора на Арда Кърджали.

"В момента сме в трансферен прозорец, освобождаваме футболисти, търсиме нови футболисти, работим по селекцията на отбора. На 15 юни се събираме на първа тренировка, която ще даде повече яснота за контролните мачове и за програмата на подготовка", завърши спортният директор на Арда.

Вижте разговора във видеото!

#"Мач на надеждата" 2026 #Ивайло Петков

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