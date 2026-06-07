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Политика и футбол се сблъскват: Част от иранския екип без визи за световното по футбол

Биляна Бонева от Биляна Бонева
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Революционната гвардия на Иран заплаши да затвори напълно Ормузкия проток, ако Съединените щати атакуват ирански обекти. Напрежението между Техеран и Вашингтон ескалира и в спорта. Иранската федерация по футбол обвини Съединените щати в дискриминация, след като бяха отказани визи на членове на делегацията за Световното първенство.

Реални врагове, които през следващия месец трябва да демонстрират истинско спортсменство. На 15 юни иранските футболисти ще стъпят на американска територия, но при определени условия. Те трябва да влизат и да излизат от Съединените щати в деня на мача. Американските власти не позволиха тренировъчния лагер на иранците да е в страната. За това те са в Мексико.

Карлос Валверде, директор на Клуб Тихуана: "Това са политически въпроси, това не са въпроси, свързани със спорта. Но е чудесно, че въпреки политическите проблеми и войната, спортът обединява."

Политиката и войната обаче със сигурност ще съпътстват футболната еуфория.

Аболфазл Пасандиде, посланик на Иран в САЩ: "Страните домакини са задължени да осигурят визи както за играчите, така и за зрителите."

Съединените щати отказаха визи на 12 души от иранския екип, сред които мениджъра и престашето на отбора. От Държавния департамент обясниха, че са издали визи само на футболистите и на част от придружаващия ги екип. В съобщението се посочва още, че "няма да бъде позволено на Иран да вкара терористи в Съединените щати".

След 8 дни в Лос Анджелис Иран се изправя срещу Нова Зеландия. В същия град на 21 юни иранците ще играят срещу Белгия. А на 26 юни в Сиатъл - срещу Египет.

#световното по футбол #САЩ #Иран #напрежение

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