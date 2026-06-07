Виктор Николов в предаването "Аз съм"

В поредицата "Аз съм" ви срещаме с 17-годишния Виктор Николов от Пловдив, който е състезател по картинг.

"За първи път, когато се качих на картинг бях на 10 години. Още тогава разбрах, че това е моят спорт и искам да занимавам се с това. И всеки ден започнах да тренирам и да състезавам. Първо ходих на тенис и след това идвах на картинг. Това беше моете ежедневие. За първи път на пистата ме доведе баща ми, иначе ме подкрепят моето семейство и моите приятели", започна разказа си Виктор.

"След първото ми състезание започнах да тренирам още повече. И така през 2020 година направих моя първи подиум и първата ми победа, и тогава станах за първи път шампион на България, което ми даде право да участвам на световното през следващата година. И така започна всичко", каза състезателят по картинг.

"Първото ми световно беше в Лунато, Италия. От там са започнали много пилоти от Формула 1 да карат. От 2020 до 2024 година съм бил шампион България. Това ми даше право да участвам на всичките световни.

На последното световно първенство в Белгия през 2024-а Виктор Николов става вицешампион.

"През тези години аз съм бил без треньор, но винаги съм гледал как се справят по-добрите и съм се учил от тях. След всяко състезание се учиш от грешките си, след всяка тренировка. И ставаш по-добър по този начин. Психиката в този спорт е много важна, защото трябва да имаш нерви, за да изпревариш в последния момент", обясни той.

"Преди състезание се концентрирам, повечето пъти се чувам с най-близките ми хора и това ми дава мотивация. Когато застанеш на старта, в принцип не трябва да имаш никакви емоции и не трябва да мислиш за нищо. Аз лично съм така. Защото ако имаш някакво напрежение, в повечето случаи правиш или глупости, или започваш да допускаш грешки", разказа 17-годишният Виктор.

В свободното си време е с най-близките си хора.

"За мен семейството има голямо значение. Моята майка, брат ми, баща ми, те ми дават подкрепа. Те са зад мене както финансово, така и психически. Те допринасят много за тези успехи. Приятелството в моят живот означава доста, защото тези хора ме подкрепят дали съм на писата или дали съм извън нея. И знам, че те са до мен и ми помагат за всичко. Аз съм ученик в 10-и клас и намирам време за всичко. Справям се както със състезания, така и с тренировки, така и с учене", сподели Николов.

"Знам, че трудните моменти те изграждат като човек и не може всичко да е лесно в този живот, дали ще е на картинг пистата или дали ще е извън нея", добави той.

Любимият му пилот е Люис Хамилтън.

"Аз съм му фен още от малък. Той ми е пример в живота и във всичко, в това как да карам неговия стил на каране. Аз се възхищавам от него, защото на първо място е добър човек и на второ място е най-великият пилот в историята във Формула 1 и аз знам, че както аз, така и много други хора вземат пример от него - никога да не се отказваш в трудните моменти", обясни Виктор.

"За мен този спорт е всичко, защото аз прекарвам свободното си време в това да карам, да тренирам, да се развивам, да ставам по-добър. Дали ще е на пистата, дали ще е във фитнеса или на тенис корта. Всичко това помага и те прави по-добър всеки изминал ден", убеден е младият пилот, който мечтае да участва във Формула 4.

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