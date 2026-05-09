Вероника Василева в предаването "Аз съм"

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Тереза Мутафчиева
Спорт
В края на април българската национална състезателка стана европейска шампионка на сабя за жени до 23 години.

Вероника Василева е поредният герой в спортната поредица на БНТ за млади таланти "Аз съм".

Тя се запознава със спорта в ранна детска възраст, макар първоначално да не подхожда с позитивна нагласа.

"Имам четири сребърни медала от Световни купи на девойки. Имам три или четири азиатски медала, като два или три от тях са сребърни и един е бронзов. Леля ми Камелия Александрова е треньор по фехтовка и много дълго време се опитваше, да ме запали. Бях решила, че този спорт няма да ми хареса, но след малко караници ме вкара в залата. С първата тренировка реших, че това е моят спорт. Аз обожавам фехтовката и това е целият ми живот", сподели тя.

Българската националка сподели какво я е накарало да се влюби в спорта.

"Знаех, че правилното нещо е да играя за България. Всеки път оставам всички притеснения, идвам в залата и си оправям деня. Във фехтовката има нещо магично. Изключително интересен и интелигентен спорт. Трябва да можеш да мислиш стратегически и тактически. Много физически спорт е. Много неща от спорта ме грабнаха от самото начало", допълни фехтовачката.

Вероника Василева стана европейска шампионка на сабя за жени до 23 години.

"Това беше първото ми европейско първенство. Въобще не се бях притеснила. Исках това да бъде състезанието, на което да се насладя. Нямах очаквания за себе си. Първия бой го изиграх сравнително притеснено, защото бях с първи номер. Казах си, че няма от какво да се притеснявам. Започнах да играя хубаво и нещата ми провървяха. Постиженията са труд на много хора", допълни българската национална състезателка.

#Вероника Василева #Аз съм

