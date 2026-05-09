Димитър Петров: Организаторите на Джиро д'Италия са впечатлени от българската публика

Националният координатор на Джиро д'Италия за България Димитър Петров сподели, че организаторите на Колоездачната обиколка на Италия са впечатлени от случващото се на българска земя.

Първият етап на надпреварата започна от Несебър и бе спечелен от французина Пол Мание

"Повече от доволен съм от случващото се, дори изненадан. Организаторите са впечатлени от публиката по целия маршрут на трасето. Никой не е очаквал България да се представи на такова ниво, сподели той в интервю за предаването "Денят започва".

Според него организацията на състезание от подобен ранг ще покаже, че страната е способна да домакинства големи събитие.

"Искаме да покажем, че България може да бъде домакин на събития от световен мащаб. Искаме да акцентираме върху спорта и да правим хората щастливи. Всички говорят само за това събитие. Всички са щастливи и развълнувани и питат кога пак ще има такова събитие. До 13 май ще имаме данни на какъв интерес се радва състезанието. Тази инвестиция си струваше, защото хората са доволни от работата, която свършиха", допълни Петров.

