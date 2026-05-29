Мирослава Минчева остана на крачка от втори медал на Световната купа по спортна стрелба

Мирослава Минчева бе много близо до второ отличие от Световната купа по спортна стрелба в Мюнхен, след като завърши на четвърто място в дисциплината 10 метра пистолет с пневматично оръжие.

Само два дни след като спечели бронзов медал за България на 25 метра пистолет, българката отново се нареди сред най-добрите, но този път остана на крачка от подиума.

Минчева влезе във финала с трети резултат от квалификациите – 580 точки, като в решителната фаза записа 199.4 точки, което ѝ донесе четвърта позиция в крайното класиране.

Другите две български представителки в дисциплината не успяха да стигнат до финалите. Антоанета Костадинова завърши на 31-во място с 572 точки, а Адиел Илиева остана 97-а с 557 точки в конкуренцията на общо 128 състезателки.

Въпреки че не успя да добави втори медал към сметката си, Минчева затвърди силното си представяне в Мюнхен с бронз на 25 метра пистолет и престижното четвърто място на 10 метра.