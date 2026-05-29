Убийството в Цалапица: Рангел Бизюрев получи 17 г. затвор
Прокуратурата протестира отказа за арест по делото за...
Румъния обяви руския консул в черноморския град Констанца...
Трима задържани след акция, свързана с дейността на...
Румен Радев: Европейската комисия ще започне процедура по...
НАТО с остра позиция след като руски дрон удари жилищна...
Втора жертва след пожара в хотел в Слънчев бряг
Руски дрон удари жилищна сграда в румънския град Галац
Мирослава Минчева остана на крачка от втори медал на Световната купа по спортна стрелба

Спорт
Българката влезе във финала с трети резултат от квалификациите – 580 точки, като в решителната фаза записа 199.4 точки, което ѝ донесе четвърта позиция в крайното класиране.

Мирослава Минчева
Снимка: Startphoto.bg
Мирослава Минчева бе много близо до второ отличие от Световната купа по спортна стрелба в Мюнхен, след като завърши на четвърто място в дисциплината 10 метра пистолет с пневматично оръжие.

Само два дни след като спечели бронзов медал за България на 25 метра пистолет, българката отново се нареди сред най-добрите, но този път остана на крачка от подиума.

Минчева влезе във финала с трети резултат от квалификациите – 580 точки, като в решителната фаза записа 199.4 точки, което ѝ донесе четвърта позиция в крайното класиране.

Другите две български представителки в дисциплината не успяха да стигнат до финалите. Антоанета Костадинова завърши на 31-во място с 572 точки, а Адиел Илиева остана 97-а с 557 точки в конкуренцията на общо 128 състезателки.

Въпреки че не успя да добави втори медал към сметката си, Минчева затвърди силното си представяне в Мюнхен с бронз на 25 метра пистолет и престижното четвърто място на 10 метра.

#Световна купа по спортна стрелба в Мюнхен #Мирослава Минчева

През 2023 г. само за месец са издадени трите удостоверения за търпимост за незаконния строеж край Варна
САЩ и Иран са постигнали сделка
Собствениците на домове в "незаконния град" край Варна имат нотариални актове, плащали за ток и вода
Бащата на загиналото в Благоевград момиче със собствено разследване на случая
Благомир Коцев: Скоро ще бъде издаден акт за разрушаване на незаконния комплекс край Варна
Гледайте многобоя и финалите на европейското първенство по художествена гимнастика пряко по БНТ 3
Село без жители, но с жива душа: Как Доброван продължава да живее с песните
Трагедията в Благоевград: Децата са били част от театрална трупа, поръчали са си дрога по интернет
След трагедията със загиналото момиче в Благоевград: Какви са версиите на разследващите?
Задържаха прокурорския син Васил Михайлов в столичен квартал
Наводнени улици, отнесено кръгово кръстовище и коли под вода след потоп във Велико Търново
24 май е обявен за „Ден на българското културно наследство" в Лас Вегас
