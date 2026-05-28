Рая Иванова спечели квалификациите при девойките рекърв на турнирa „Вероника“ в Камник

Рая Иванова се класира на първо място в квалификациите при девойките рекърв на турнира купа "Вероника" 2026.

Десетото издание на световния ранкинг турнир по стрелба с лък се провежда в Камник, Словения. В него участват близо 400 атлети от 40 държави.

Иванова, която е единствената представителка на България, събра 625 точки в квалификациите и зае първата позиция при девойките, изпреварвайки с 21 точки втората Луцка Филипич от Словения.

Това представяне на българката и отрежда класиране директно в осминафиналите, като там тя ще се изправи срещу победителката от мача между Аня Дрешар (Словения) и Амбър ван дер Стукен (Белгия).

Осминафиналният мач на българката е предвиден за 29 май от 14:45 часа.