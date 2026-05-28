Карлос Насар отвя конкуренцията и в анкетата за Спортист на месеца

Олимпийският шампион Карлос Насар бе отличен с наградата за Спортист №1 на България за месец април в традиционната анкета на Пресклуб „България“. Признанието идва след впечатляващото му представяне на европейското първенство по вдигане на тежести в грузинския град Батуми.

Българският щангист за пореден път демонстрира класата си, след като триумфира с европейската титла в категория до 94 килограма. Насар завоюва четвъртото си континентално злато с двубой от 386 килограма, оставяйки конкуренцията далеч зад себе си.

Второ място в анкетата зае друг национал по вдигане на тежести – Ангел Русев, който също направи силно впечатление с изявите си през месеца. На третата позиция се нареди борецът Кирил Милов.



Попитан за ситуацията в родната федерация по вдигане на тежести, Карлос Насар призова институциите да се намесят.

„Ситуацията във федерацията въобще не е приятна, но правим каквото е възможно, за да я предотвратим. Топката не е в нашето поле и ние сме с вързани ръце. Надявам се скоро по-големите институции да се включат със съдействие. Вярвам, че ще го направят, защото това, което става, не е правилно. Не съм само аз лишен от възможност да участвам на състезания, а и другите състезатели. Ако пропуснем много състезания, няма да може да участваме и на Олимпиадата. Вместо целият свят да ни уважава, целият свят ще ни се смее. Целият ни труд отива на вятъра", коментира Насар пред журналисти.

Неговият мениджър Николай Жейнов каза, че в последните месеци не се случва нищо.

„Да, имаше смяна на ръководството, но не се случва нищо. Този възел във федерацията е от 5-6 месеца. Дали Инспекторатът, дали Министерството на младежта и спорта, дали НАП, някой трябва да се самосезира. Държавните институции трябва да вземат отношение по въпроса", каза Жейнов.

Той добави, че нови три държави са проявили интерес към това да привлекат Насар в отборите си, а самият Насар допълни, че смяна на федерация не е изключена, макар желанието му да е да продължи да се състезава за България.