Асен Златев: Казаха на националите да си събират багажа, защото няма пари

Президентът на Българката федерация по вдигане на тежести Асен Златев призна, че преди успешното за България европейско първенство – родните спортисти са били изправени пред резил по време на подготовката.

В един момент се стигнало до изчерпване на ресурса за подготовка на федерацията и от частната база помолили националите да си съберат багажа и да напуснат помещенията. В крайна сметка президентът Златев обясни, че министерството на спорта се намесило и разрешило казуса.

"Трябва да кажа, че подготовката за европейското първенство в Батуми мина на сравнително добро равнище. Много добро впечатление направи, че всички треньори и състезатели се бяха мобилизирали до крайна степен. За да могат да осъществят това европейско първенство и да се представят възможно най-добре и те го направиха по най-добрия начин и резултатите, макар и не много дълга подготовката, сравнително къса, тя си даде своето значение и резултатите бяха наистина такива, каквито се очакваше да бъдат", започна той.

Пари във федерацията обаче няма да има, докато не бъде разписан отчета.

"Според това, което видяхме и според разговорите ни със създатели и треньори, обстановката беше много спокойна, приятна, ведра и творческа. Нямаше дразнители, нямаше друго нещо, което да смущава. Освен това, че по някое време просто си бяха събрали багажа, бяха им казали, че не могат да останат вече на лагер на "Спорпалас", а то нямаше другаде къде да тренират, тъй като федерацията не разполага със собствени средства, тъй като отчет още не е разписан на Българска Федерация по щанги и поради тази причина не може да бъде взети за следваща година, за тази година 2025-26, не могат да бъдат усвоени средства от Министерството на младежа и спорта. Така че това нещо със съдействието на министерството, този въпрос беше разрешен", продължи Златев.

Към момента неяснотите около бъдещето на централата остават.

"Лагерът продължи и на тази база успяха момчетата и треньорите им да направят тази сравнително добра подготовка, която даде съответните резултати. Надявахме се, че ще имаме някакво разрешение на въпроса с жалбата и въобще със статута на Българска федерация по вдигане на тежести веднага след европейското, но до този момент такова разрешение няма", допълни президентът на федерацията.

Националите закъсняват с подготовката си за световното първенство.