БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Ще спечели ли Рене Карабаш "Букър", връчват...
Чете се за: 02:00 мин.
БНТ и Столичната община с BANGARANGA PARTY в центъра на...
Чете се за: 04:37 мин.
Васил Терзиев: София не само ще бъде готова за...
Чете се за: 03:50 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Асен Златев: Казаха на националите да си събират багажа, защото няма пари

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:57 мин.
Спорт
Запази

Президентът на Българката федерация по вдигане на тежести отличи постиженията на националите, въпреки проблемите в централата.

Асен Златев
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Президентът на Българката федерация по вдигане на тежести Асен Златев призна, че преди успешното за България европейско първенство – родните спортисти са били изправени пред резил по време на подготовката.

В един момент се стигнало до изчерпване на ресурса за подготовка на федерацията и от частната база помолили националите да си съберат багажа и да напуснат помещенията. В крайна сметка президентът Златев обясни, че министерството на спорта се намесило и разрешило казуса.

"Трябва да кажа, че подготовката за европейското първенство в Батуми мина на сравнително добро равнище. Много добро впечатление направи, че всички треньори и състезатели се бяха мобилизирали до крайна степен. За да могат да осъществят това европейско първенство и да се представят възможно най-добре и те го направиха по най-добрия начин и резултатите, макар и не много дълга подготовката, сравнително къса, тя си даде своето значение и резултатите бяха наистина такива, каквито се очакваше да бъдат", започна той.

Пари във федерацията обаче няма да има, докато не бъде разписан отчета.

"Според това, което видяхме и според разговорите ни със създатели и треньори, обстановката беше много спокойна, приятна, ведра и творческа. Нямаше дразнители, нямаше друго нещо, което да смущава. Освен това, че по някое време просто си бяха събрали багажа, бяха им казали, че не могат да останат вече на лагер на "Спорпалас", а то нямаше другаде къде да тренират, тъй като федерацията не разполага със собствени средства, тъй като отчет още не е разписан на Българска Федерация по щанги и поради тази причина не може да бъде взети за следваща година, за тази година 2025-26, не могат да бъдат усвоени средства от Министерството на младежа и спорта. Така че това нещо със съдействието на министерството, този въпрос беше разрешен", продължи Златев.

Към момента неяснотите около бъдещето на централата остават.

"Лагерът продължи и на тази база успяха момчетата и треньорите им да направят тази сравнително добра подготовка, която даде съответните резултати. Надявахме се, че ще имаме някакво разрешение на въпроса с жалбата и въобще със статута на Българска федерация по вдигане на тежести веднага след европейското, но до този момент такова разрешение няма", допълни президентът на федерацията.

Националите закъсняват с подготовката си за световното първенство.

"Лагерът трябваше да започне още от 9 април и сега всеки ден е загубен. Днес, например, ще бъде загубен ден, вчера беше загубен ден и утре също ще бъде загубен ден. Няма много време до световното първенство. Тази подготовка, която се създаде тези няколко месеца беше добре веднага да продължи, за да се надгражда на нея. Но сега с всеки изминал ден това ще става все по-трудно, тъй като няма да имат тези условия за подготовка, за цялостна подготовка на отбора и на отделните състезатели, които да правят своята правилна методика за Световното, което ще бъде в Китай", завърши Златев.

#Асен Златев

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

14-годишна родилка в тежко състояние е транспортирана с медицински хеликоптер до София
1
14-годишна родилка в тежко състояние е транспортирана с медицински...
След победата на DARA: "Bangaranga" оглася училищни коридори
2
След победата на DARA: "Bangaranga" оглася училищни коридори
Пътят към победата: Кой е международният екип, който стои зад "Bangaranga"?
3
Пътят към победата: Кой е международният екип, който стои зад...
Германският канцлер Мерц: "Bangaranga" ще бъде шлагер на лятото в цяла Европа
4
Германският канцлер Мерц: "Bangaranga" ще бъде шлагер на...
Изискванията за "Евровизия" - какво предлагат градовете кандидати у нас?
5
Изискванията за "Евровизия" - какво предлагат градовете...
Над 200 деца танцуваха "Bangaranga" пред Арена Бургас в подкрепа на кандидатурата за "Евровизия 2027"
6
Над 200 деца танцуваха "Bangaranga" пред Арена Бургас в...

Най-четени

Невероятен успех: Европа пее "Bangaranga", DARA спечели 70-ото издание на "Евровизия"
1
Невероятен успех: Европа пее "Bangaranga", DARA спечели...
България е на финала на "Евровизия": DARA продължава с "Bangaranga"
2
България е на финала на "Евровизия": DARA продължава с...
Освободиха от поста началника на ДНСК Лиляна Петрова
3
Освободиха от поста началника на ДНСК Лиляна Петрова
България посреща DARA, БНТ със специално студио - Урокът "Bangaranga"
4
България посреща DARA, БНТ със специално студио - Урокът...
Милена Милотинова: Добре дошли в София другата година!
5
Милена Милотинова: Добре дошли в София другата година!
DARA: Благодаря на всички, които почувстваха силата на „Bangaranga“
6
DARA: Благодаря на всички, които почувстваха силата на...

Още от: Други спортове

Най-големите звезди пристигат във Варна за еврошампионата по художествена гимнастика
Най-големите звезди пристигат във Варна за еврошампионата по художествена гимнастика
Националната спортна академия бе домакин на Ден на отворените върти Националната спортна академия бе домакин на Ден на отворените върти
Чете се за: 00:30 мин.
Спортни новини 19.05.2026 г., 12:25 ч. Спортни новини 19.05.2026 г., 12:25 ч.
Международният съюз по биатлон: Абсолютна Bangaranga година за България Международният съюз по биатлон: Абсолютна Bangaranga година за България
Чете се за: 00:30 мин.
Спортни новини 19.05.2026 г., 06:30 ч. Спортни новини 19.05.2026 г., 06:30 ч.
Българските таланти по бокс №1 на турнира "Лах Нимани" в Прищина Българските таланти по бокс №1 на турнира "Лах Нимани" в Прищина
Чете се за: 01:05 мин.

Водещи новини

БНТ и Столичната община с BANGARANGA PARTY в центъра на София
БНТ и Столичната община с BANGARANGA PARTY в центъра на София
Чете се за: 04:37 мин.
У нас
Гълъб Донев пред НСТС: Целим единство за разумни управленски решения с високо обществено доверие Гълъб Донев пред НСТС: Целим единство за разумни управленски решения с високо обществено доверие
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Васил Терзиев: София не само ще бъде готова за "Евровизия" 2027, но и ще се справи чудесно Васил Терзиев: София не само ще бъде готова за "Евровизия" 2027, но и ще се справи чудесно
Чете се за: 03:50 мин.
У нас
Два големи горски пожара бушуват в Южна Калифорния (СНИМКИ) Два големи горски пожара бушуват в Южна Калифорния (СНИМКИ)
Чете се за: 01:40 мин.
По света
Абитуриентски балове 2026: "Пътна полиция" затяга...
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Километрично задръстване в Кресненското дефиле
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Заради дипломатически усилия: Тръмп отмени планираната атака срещу...
Чете се за: 02:52 мин.
По света
„БНТ представя“ оперния певец Никола Гюзелев с филма...
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ