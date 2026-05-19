БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Ще спечели ли Рене Карабаш "Букър", връчват...
Чете се за: 02:00 мин.
БНТ и Столичната община с BANGARANGA PARTY в центъра на...
Чете се за: 04:37 мин.
Васил Терзиев: София не само ще бъде готова за...
Чете се за: 03:50 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Най-големите звезди пристигат във Варна за еврошампионата по художествена гимнастика

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:35 мин.
Спорт
Запази

БНТ 3 ще излъчи турнира на 30 и 31 май.

Стилияна Николова Ева Брезалиева
Снимка: БТА
Слушай новината

С оставащи осем дни до старта вече е ясно кои ще участват в българския морски град Варна на европейското първенство по художествена гимнастика 2026.

Надеждите на домакините са свързани със звездата Стилияна Николова и Ева Брезалиева, а феновете очакват с нетърпение сблъсъка им с действащата европейска шампионка в многобоя Таисия Онофричук (Украйна), олимпийската и световна шампионка Даря Варфоломеев (Германия) и италианската звезда София Рафаели. Към тях се добавя сериозната конкуренция на Тара Драгаш (Италия), румънското дуо Амалия Лика и Андреа Вердеш, Фани Пигницки (Унгария), Даниела Муниц и Альона Тал Франко (Израел), Лиляна Левинска (Полша), Хатидже Гьокче Емир (Турция), Алина Харнаско (Беларус), както и рускините Мария Борисова, София Илтерякова и Арина Ковшова.

България излиза във Варна със състав, който съчетава класа, опит и нова енергия. В индивидуалната надпревара при жените страната ни ще бъде представена от Стилияна Николова и Ева Брезалиева - две имена, които вече диктуват темпото на световния килим и носят амбицията за силно представяне пред родна публика. В ансамбловата надпревара България ще разчита на: София Иванова, Рая Божилова, Магдалина Миневска, Маргарита Василева, Магдалена Вълкова и Емилия Обретенова - отбор с потенциал да бъде фактор в битката за медалите. При девойките Сияна Алекова (обръч), Деа Емилова (бухалки и лента) и Александра Петрова (топка) ще защитават българските цветове, носейки увереността на новото поколение, което вече уверено заявява своето място на международната сцена.

В програмата на това издание са включени индивидуално жени, ансамбли жени и индивидуално девойки. Общо 43 държави ще бъдат представени от 372 гимнастички: 260 жени, включително 26 ансамбъла и 112 девойки.

България ще има и своето присъствие в съдийските панели чрез Филипа Филипова и Рада Вражева.

Свързани статии:

Рекорден интерес към европейското първенство по художествена гимнастика
Рекорден интерес към европейското първенство по художествена гимнастика
Надпреварата може да гледате пряко в ефира на БНТ 3.
Чете се за: 04:45 мин.
#Европейско първенство по художествена гимнастика във Варна 2026 г.

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

14-годишна родилка в тежко състояние е транспортирана с медицински хеликоптер до София
1
14-годишна родилка в тежко състояние е транспортирана с медицински...
След победата на DARA: "Bangaranga" оглася училищни коридори
2
След победата на DARA: "Bangaranga" оглася училищни коридори
Пътят към победата: Кой е международният екип, който стои зад "Bangaranga"?
3
Пътят към победата: Кой е международният екип, който стои зад...
Германският канцлер Мерц: "Bangaranga" ще бъде шлагер на лятото в цяла Европа
4
Германският канцлер Мерц: "Bangaranga" ще бъде шлагер на...
Изискванията за "Евровизия" - какво предлагат градовете кандидати у нас?
5
Изискванията за "Евровизия" - какво предлагат градовете...
Над 200 деца танцуваха "Bangaranga" пред Арена Бургас в подкрепа на кандидатурата за "Евровизия 2027"
6
Над 200 деца танцуваха "Bangaranga" пред Арена Бургас в...

Най-четени

Невероятен успех: Европа пее "Bangaranga", DARA спечели 70-ото издание на "Евровизия"
1
Невероятен успех: Европа пее "Bangaranga", DARA спечели...
България е на финала на "Евровизия": DARA продължава с "Bangaranga"
2
България е на финала на "Евровизия": DARA продължава с...
Освободиха от поста началника на ДНСК Лиляна Петрова
3
Освободиха от поста началника на ДНСК Лиляна Петрова
България посреща DARA, БНТ със специално студио - Урокът "Bangaranga"
4
България посреща DARA, БНТ със специално студио - Урокът...
Милена Милотинова: Добре дошли в София другата година!
5
Милена Милотинова: Добре дошли в София другата година!
DARA: Благодаря на всички, които почувстваха силата на „Bangaranga“
6
DARA: Благодаря на всички, които почувстваха силата на...

Още от: Други спортове

Асен Златев: Казаха на националите да си събират багажа, защото няма пари
Асен Златев: Казаха на националите да си събират багажа, защото няма пари
Националната спортна академия бе домакин на Ден на отворените върти Националната спортна академия бе домакин на Ден на отворените върти
Чете се за: 00:30 мин.
Спортни новини 19.05.2026 г., 12:25 ч. Спортни новини 19.05.2026 г., 12:25 ч.
Международният съюз по биатлон: Абсолютна Bangaranga година за България Международният съюз по биатлон: Абсолютна Bangaranga година за България
Чете се за: 00:30 мин.
Спортни новини 19.05.2026 г., 06:30 ч. Спортни новини 19.05.2026 г., 06:30 ч.
Българските таланти по бокс №1 на турнира "Лах Нимани" в Прищина Българските таланти по бокс №1 на турнира "Лах Нимани" в Прищина
Чете се за: 01:05 мин.

Водещи новини

БНТ и Столичната община с BANGARANGA PARTY в центъра на София
БНТ и Столичната община с BANGARANGA PARTY в центъра на София
Чете се за: 04:37 мин.
У нас
Гълъб Донев пред НСТС: Целим единство за разумни управленски решения с високо обществено доверие Гълъб Донев пред НСТС: Целим единство за разумни управленски решения с високо обществено доверие
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Васил Терзиев: София не само ще бъде готова за "Евровизия" 2027, но и ще се справи чудесно Васил Терзиев: София не само ще бъде готова за "Евровизия" 2027, но и ще се справи чудесно
Чете се за: 03:50 мин.
У нас
Два големи горски пожара бушуват в Южна Калифорния (СНИМКИ) Два големи горски пожара бушуват в Южна Калифорния (СНИМКИ)
Чете се за: 01:40 мин.
По света
Абитуриентски балове 2026: "Пътна полиция" затяга...
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Километрично задръстване в Кресненското дефиле
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Заради дипломатически усилия: Тръмп отмени планираната атака срещу...
Чете се за: 02:52 мин.
По света
„БНТ представя“ оперния певец Никола Гюзелев с филма...
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ