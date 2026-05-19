Най-големите звезди пристигат във Варна за еврошампионата по художествена гимнастика

С оставащи осем дни до старта вече е ясно кои ще участват в българския морски град Варна на европейското първенство по художествена гимнастика 2026.

Надеждите на домакините са свързани със звездата Стилияна Николова и Ева Брезалиева, а феновете очакват с нетърпение сблъсъка им с действащата европейска шампионка в многобоя Таисия Онофричук (Украйна), олимпийската и световна шампионка Даря Варфоломеев (Германия) и италианската звезда София Рафаели. Към тях се добавя сериозната конкуренция на Тара Драгаш (Италия), румънското дуо Амалия Лика и Андреа Вердеш, Фани Пигницки (Унгария), Даниела Муниц и Альона Тал Франко (Израел), Лиляна Левинска (Полша), Хатидже Гьокче Емир (Турция), Алина Харнаско (Беларус), както и рускините Мария Борисова, София Илтерякова и Арина Ковшова.

България излиза във Варна със състав, който съчетава класа, опит и нова енергия. В индивидуалната надпревара при жените страната ни ще бъде представена от Стилияна Николова и Ева Брезалиева - две имена, които вече диктуват темпото на световния килим и носят амбицията за силно представяне пред родна публика. В ансамбловата надпревара България ще разчита на: София Иванова, Рая Божилова, Магдалина Миневска, Маргарита Василева, Магдалена Вълкова и Емилия Обретенова - отбор с потенциал да бъде фактор в битката за медалите. При девойките Сияна Алекова (обръч), Деа Емилова (бухалки и лента) и Александра Петрова (топка) ще защитават българските цветове, носейки увереността на новото поколение, което вече уверено заявява своето място на международната сцена.

В програмата на това издание са включени индивидуално жени, ансамбли жени и индивидуално девойки. Общо 43 държави ще бъдат представени от 372 гимнастички: 260 жени, включително 26 ансамбъла и 112 девойки.

България ще има и своето присъствие в съдийските панели чрез Филипа Филипова и Рада Вражева.