Васил Терзиев: София не само ще бъде готова за...
Чете се за: 03:47 мин.

Васил Терзиев: София не само ще бъде готова за "Евровизия" 2027, но и ще се справи чудесно

Чете се за: 03:47 мин.
Столичният кмет заяви, че очаква страхотно DARA PARTY на площад "Княз Александър I"

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Столичната община и Българската национална телевизия канят жителите и гостите на София на откриването за голямото DARA PARTY на площад "Княз Александър I" след историческата победа на България на "Евровизия" 2026.

Васил Терзиев, кмет на София: "Бул. "Цар Освободител" ще бъде затворен, за да може да събере максимално много хора тук на площада. И мисля, че се получи едно страхотно парти. Всичко е фокусирано около DARA. И тримата диджеи, които ще подгряват преди това. Тео, Теди Джорджо и Диас."

На площада вече има червен килим. DARA се обърна към столичния градоначалник с шеговитото искане да бъде посрещната по този начин, а от своя страна Васил Терзиев обясни, че червеният килим е задължителен - и на летището и днес в центъра на София.

Васил Терзиев, кмет на София: "Вие бяхте на летището. Там каква беше емоцията?

Невероятна. Още като започнеш от усмивките на всички хора, които слизаха от самолета и бяха пътували с нея, до това, как тези хора, които бяха на летището и трябваше да излетят някъде, бяха се подредили в две колони. Изключително тържествено беше."

София не само ще бъде готова за "Евровизия" 2027, но и ще се справи чудесно, категоричен беше Терзиев. Така той отговори на всички други кметове, които в последните дни поискаха да са домакини на грандиозното събитие:

Васил Терзиев, кмет на София: "Списъкът с неща, които трябва да направим, е изключително дълъг. От подготовка на залата, до селището, където ще бъдат журналисти, отбори, до подготовка въобще на ниво град, за да може да посрещнем толкова много посетители от цял свят."

За съжаление най-вероятно метростанцията до залата няма да бъде готова за събитието, защото може да бъде открита едва края на следващата година.

Победата на DARA, на България на "Евровизия" на 70-та годишнина на конкурса е повод за огромна гордост, каза още Васил Терзиев:

Васил Терзиев, кмет на София: "Повод за огромна гордост, но и повод за размисъл, че ние почти отказахме DARA от участие. Заради всичкия негативизъм, с който трябваше да се бори, заради съмненията, защо тя, защо тази песен. Така че, когато сега гледаме вече това огромно постижение, нека се върнем назад и си дадем сметка, какво друго трябва да променим в нашия подход към тези артисти, за да може да ги подкрепяме по всяко време безрезервно по пътя им към славата, а не само когато я постигнат изведнъж да станем съпричастни с успеха. Трудните моменти са когато заедно вървим по трънливия път."

Партито започва в 18.00 часа и е организирано от Столичната община и Българската национална телевизия. Първо ще има диджеи, които да подгреят публиката, а след това на сцената ще се качи и самата DARA.

Вижте още в прякото включване на Цветелина Чавдарова

#DARA PARTY #Васил Терзиев #организация #домакинство

