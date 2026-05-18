Шакира спечели дело за 55 милиона евро срещу испанските данъчни служби.

Испански съд издаде изпълнителен лист за възстановяване на колосалната сума и лихвите на певицата. В съдебното решение се казва, че са извършени неправомерни взимания. Те се основават на презумпцията, че певицата е прекарала 183 дни в страната през 2011 г., което не може да се докаже. Толкова е минимумът, за да започне да плаща данъци там.

Испанските данъчни служби ще обжалват пред Върховния съд и заявиха, че няма да извършат плащане преди решение на последната инстанция. Испанската прокуратура е повдигала няколко обвинения през годините за данъчна измама. Шакира заяви, че съдът е изчистил репутацията ѝ - през последните 8 години тя е обект на множество нападки и слухове.