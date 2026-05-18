DARA поиска от културния министър създаване на Дом на артистите

Еуфорията DARA и нейната "Bangaranga" продължава днес на територията на БНТ, където победителката от "Евровизия" разказа за своя успех и пътя до него. Застанала на най-високото музикално стъпло в Европа, DARA поиска от министъра на културата артистите в България да имат своя дом. И в студиото на сутрешния блок на БНТ получи обещание той да бъде изграден.

DARA, победител на "Евровизия" 2026: "За мен най-голямата победа беше моментът, в който аз се почувствах свободна на сцената и успях да изживея този момент на 100%".

Две денонощия по-късно Дара сподели, че е била спокойна и изобщо не е мисла за победа или загуба.

DARA, победител на "Евровизия" 2026: "Аз бях много спокойна, изобщо не си мислех за победа или загуба, изобщо това просто не ми беше в главата. Аз през цялото време просто благодарих на Господ, че изобщо имам възможност да съм на това място, опитвах се да остана смирена и благодарна към всичко това, което ми се е случило. Дори до последния момент наблюдавах как се сменят флаговете, гледах точките, но бях тотално на друго място в мислите си и то беше място, в което бях благодарна."

В ефира на БНТ DARA сподели и своята голяма мечта - артистите да имат свое място в София. Мечта, която скоро може да стане реалност след обещанието за подкрепа от страна на културния министър.

DARA, победител на "Евровизия" 2026: "Имам много голяма мечта и това е в България да създадем дом на артистите, имах тази идея от 4 години, да създам едно пространство, в което музиканти, актьори и творци да могат да работят заедно и да създават изкуство. - БНТ: Искаш ли да видим, какъв ще е отговорът? Евтим Милошев, министър на културата: "Нека да сложим начало на тази идея, сега, заедно. Когато DARA е патрон на една такава инициатива, тя има много добро начало, старт, защото това е вдъхновение преди всичко, вдъхновение за цялата нация."

Самата DARA никога няма да забрави и емоцията от посрещането ѝ на летище "Васил Левски":

DARA, победител на "Евровизия" 2026: "Малко като на филм се почувствах. Кукерите бяха там – това беше най-голямото щастие за мен. Аз бях много вдъхновена от тях. Всички мои фенове, които бяха на летището, бяха обезумели, тотално полудели от щастие, имаха толкова много заряд, за което им благодаря."

И така еуфорията "Bangaranga" завладя България и Европа.