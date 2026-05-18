Вицепремиерът Гълъб Донев: Казваме "стоп" на държавните хранилки

Това е бюджет, с който казваме стоп на държавните хранилки, заяви вицепремиерът Гълъб Донев в изявление за състоянието на държавния бюджет и планираните мерки в бюджетната процедура за 2026 г.

В началото той поздрави DARA за успеха на "Евровизия" и увери, че в бюджета ще има перо за организирането на домакинството на песенния конкурс у нас.

Гълъб Донев, вицепремиер и министър на финансите: "Нека да е ясно, че финансовият министър също много се радва на успеха на DARA. В бюджета за 2027 г. ще има още едно перо – "Евровизия" 2027. Благодарим ти, DARA!"

Финансите на държавата са в пълен синхрон с финансите на средностатистическо българско семейство - разходите надскачат доходите, много сметки стоят неплатени, често се прибягва до заеми, обобщи в началото финансовият министър. И цитира данните:

Дефицит от 1,75 млрд. евро към края на април,

Още 2,55 млрд. евро разходи, които чакат плащане,

1,1 млрд. евро неразплатени общински проекти само за тази година.

Модата на бюджетите на кръпки, за които се говори с недомлъвки, свърши, категорично заяви Донев и анонсира, че ще бъдат безкомпромисни към злоупотребата с публични ресурси.

Гълъб Донев, вицепремиер и министър на финансите: "Ще ограничим излишните разходи и ще завишим контрола. И ще бъдем безкомпромисни към контрабандата, укриването на данъци и осигуровки, и злоупотребата с публични средства."

Донев изброи задълженията на държавата.

Гълъб Донев, вицепремиер и министър на финансите: "Разходите надскачат приходите, а много сметки остават неплатени. Дефицитът към края на април е 1 млрд. и 750 млн. евро. Още 2 млрд. и 550 млн. евро разходи чакат плащане. Само за тази година неразплатените общински проекти са на стойност 1 млрд. и 100 млн. евро. Освен това през 2025 г. е бил изтеглен авансов корпоративен данък от банките в размер на 363 млн. евро, което оказва негативно влияние върху приходната част на бюджета за 2026 г."

Ще бъде прекратено автоматичното вдигане на заплатите, каза финансовият министър.

Гълъб Донев, вицепремиер и министър на финансите: "Прогресивна България" слага край на автоматичното вдигане на заплатите на министър-председателя, министри, заместник-министри, началници на кабинети, изборни длъжности на регулаторните органи, в съдебната система, силовите структури, висшите училища и др. Заедно с това ще предложим на народните представители също да се откажат от автоматичното обвързване на своите заплати със средната работна заплата в обществената сфера. Слагаме таван на всяка заплата в бюджетния сектор – никой няма да получава основна заплата, по-висока от тази на президента на Република България."

Донев заяви, че ще се разгледа числеността на държавната администрация.