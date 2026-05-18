БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Премиерът Радев: Организирам среща с ресорните министри,...
Чете се за: 03:32 мин.
Вицепремиерът Гълъб Донев: Казваме "стоп" на...
Чете се за: 04:07 мин.
Милена Милотинова: Това, което ни предстои, е...
Чете се за: 03:00 мин.
Ексклузивно DARA в студиото на БНТ: Щастлива съм, че...
Чете се за: 05:07 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Вицепремиерът Гълъб Донев: Казваме "стоп" на държавните хранилки

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
Запази

В бюджета за 2027 г. ще има още едно перо – Евровизия 2027, увери финасовият министър

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Това е бюджет, с който казваме стоп на държавните хранилки, заяви вицепремиерът Гълъб Донев в изявление за състоянието на държавния бюджет и планираните мерки в бюджетната процедура за 2026 г.

В началото той поздрави DARA за успеха на "Евровизия" и увери, че в бюджета ще има перо за организирането на домакинството на песенния конкурс у нас.

Гълъб Донев, вицепремиер и министър на финансите: "Нека да е ясно, че финансовият министър също много се радва на успеха на DARA. В бюджета за 2027 г. ще има още едно перо – "Евровизия" 2027. Благодарим ти, DARA!"

Финансите на държавата са в пълен синхрон с финансите на средностатистическо българско семейство - разходите надскачат доходите, много сметки стоят неплатени, често се прибягва до заеми, обобщи в началото финансовият министър. И цитира данните:

  • Дефицит от 1,75 млрд. евро към края на април,
  • Още 2,55 млрд. евро разходи, които чакат плащане,
  • 1,1 млрд. евро неразплатени общински проекти само за тази година.

Модата на бюджетите на кръпки, за които се говори с недомлъвки, свърши, категорично заяви Донев и анонсира, че ще бъдат безкомпромисни към злоупотребата с публични ресурси.

Гълъб Донев, вицепремиер и министър на финансите: "Ще ограничим излишните разходи и ще завишим контрола. И ще бъдем безкомпромисни към контрабандата, укриването на данъци и осигуровки, и злоупотребата с публични средства."

Донев изброи задълженията на държавата.

Гълъб Донев, вицепремиер и министър на финансите: "Разходите надскачат приходите, а много сметки остават неплатени. Дефицитът към края на април е 1 млрд. и 750 млн. евро. Още 2 млрд. и 550 млн. евро разходи чакат плащане. Само за тази година неразплатените общински проекти са на стойност 1 млрд. и 100 млн. евро. Освен това през 2025 г. е бил изтеглен авансов корпоративен данък от банките в размер на 363 млн. евро, което оказва негативно влияние върху приходната част на бюджета за 2026 г."

Ще бъде прекратено автоматичното вдигане на заплатите, каза финансовият министър.

Гълъб Донев, вицепремиер и министър на финансите: "Прогресивна България" слага край на автоматичното вдигане на заплатите на министър-председателя, министри, заместник-министри, началници на кабинети, изборни длъжности на регулаторните органи, в съдебната система, силовите структури, висшите училища и др. Заедно с това ще предложим на народните представители също да се откажат от автоматичното обвързване на своите заплати със средната работна заплата в обществената сфера. Слагаме таван на всяка заплата в бюджетния сектор – никой няма да получава основна заплата, по-висока от тази на президента на Република България."

Донев заяви, че ще се разгледа числеността на държавната администрация.

Гълъб Донев, вицепремиер и министър на финансите: "Намаляваме с 10% разходите за заплати и свързаните с тях осигуровки по бюджетите от 1 септември тази година, без да се намаляват индивидуалните заплати и възнаграждения на работници и служители в бюджетния сектор. Намалението на разходите ще е за сметка на преглед на структурите и оптимизация на числеността на администрацията. Затваряме първите и най-видими кранчета, през които изтича обществен ресурс. Това е бюджет, с който казваме Стоп! на държавните хранилки."

#държавния бюджет #министър на финансите #Гълъб Донев

Последвайте ни

ТОП 24

Големи столични квартали остават без топла вода за 5 дни
1
Големи столични квартали остават без топла вода за 5 дни
DARA с първи думи в България: "Евровизия" е началото на моята интернационална кариера
2
DARA с първи думи в България: "Евровизия" е началото на...
СДВР с жест към Дара: Публикуваха снимка с певицата
3
СДВР с жест към Дара: Публикуваха снимка с певицата
Еуфория в самолета от Виена към София, не спират аплодисментите за DARA
4
Еуфория в самолета от Виена към София, не спират аплодисментите за...
"Евровизия" е проправила път на някои от най-известните звезди на музикалния небосклон
5
"Евровизия" е проправила път на някои от най-известните...
Генералният директор на БНТ Милена Милотинова за домакинството на "Евровизия" 2027: Надяваме се на мощната и стабилна подкрепа на институциите
6
Генералният директор на БНТ Милена Милотинова за домакинството на...

Най-четени

Невероятен успех: Европа пее "Bangaranga", DARA спечели 70-ото издание на "Евровизия"
1
Невероятен успех: Европа пее "Bangaranga", DARA спечели...
България е на финала на "Евровизия": DARA продължава с "Bangaranga"
2
България е на финала на "Евровизия": DARA продължава с...
Освободиха от поста началника на ДНСК Лиляна Петрова
3
Освободиха от поста началника на ДНСК Лиляна Петрова
България посреща DARA, БНТ със специално студио - Урокът "Bangaranga"
4
България посреща DARA, БНТ със специално студио - Урокът...
Милена Милотинова: Добре дошли в София другата година!
5
Милена Милотинова: Добре дошли в София другата година!
DARA: Благодаря на всички, които почувстваха силата на „Bangaranga“
6
DARA: Благодаря на всички, които почувстваха силата на...

Още от: Политика

Премиерът Радев: Организирам среща с ресорните министри, за да обсъдим подготовката за "Евровизия"
Премиерът Радев: Организирам среща с ресорните министри, за да обсъдим подготовката за "Евровизия"
Агенция „Митници“ с нов директор Агенция „Митници“ с нов директор
Чете се за: 01:10 мин.
Премиерът Радев назначи четирима заместник-министри Премиерът Радев назначи четирима заместник-министри
Чете се за: 00:37 мин.
Първа визита: Премиерът Румен Радев се среща с германския канцлер Фридрих Мерц в Берлин Първа визита: Премиерът Румен Радев се среща с германския канцлер Фридрих Мерц в Берлин
Чете се за: 00:42 мин.
Борисов за охраната: С отпаднала необходимост ли е? Борисов за охраната: С отпаднала необходимост ли е?
Чете се за: 01:05 мин.
Задълбочаване на енергийното сътрудничество между България и Азербайджан обсъди Илияна Йотова с Илхам Алиев в Баку Задълбочаване на енергийното сътрудничество между България и Азербайджан обсъди Илияна Йотова с Илхам Алиев в Баку
Чете се за: 00:42 мин.

Водещи новини

Премиерът Радев: Организирам среща с ресорните министри, за да обсъдим подготовката за "Евровизия"
Премиерът Радев: Организирам среща с ресорните министри, за да...
Чете се за: 03:32 мин.
У нас
"Bangaranga" покори Европа: Еуфория, благодарности и нови мечти след триумфа на DARA на "Евровизия 2026" "Bangaranga" покори Европа: Еуфория, благодарности и нови мечти след триумфа на DARA на "Евровизия 2026"
Чете се за: 07:45 мин.
У нас
Вицепремиерът Гълъб Донев: Казваме "стоп" на държавните хранилки Вицепремиерът Гълъб Донев: Казваме "стоп" на държавните хранилки
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
Агенция „Митници“ с нов директор Агенция „Митници“ с нов директор
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Спират движението по "Дунав мост" при Русе на 4 юни
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
След триумфа на „Евровизия“: Кои са кукерите, станали...
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Еуфорията „Bangaranga“: Песента завладя училището на...
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Конфликтът в Близкия изток: Тръмп с ново предупреждение към Иран
Чете се за: 03:20 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ