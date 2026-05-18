Вицепремиерът Гълъб Донев: Казваме "стоп" на държавните хранилки

В бюджета за 2027 г. ще има още едно перо – Евровизия 2027, увери финасовият министър
Това е бюджет, с който казваме стоп на държавните хранилки, заяви вицепремиерът Гълъб Донев в изявление за състоянието на държавния бюджет и планираните мерки в бюджетната процедура за 2026 г.
В началото той поздрави DARA за успеха на "Евровизия" и увери, че в бюджета ще има перо за организирането на домакинството на песенния конкурс у нас.
Гълъб Донев, вицепремиер и министър на финансите: "Нека да е ясно, че финансовият министър също много се радва на успеха на DARA. В бюджета за 2027 г. ще има още едно перо – "Евровизия" 2027. Благодарим ти, DARA!"
Финансите на държавата са в пълен синхрон с финансите на средностатистическо българско семейство - разходите надскачат доходите, много сметки стоят неплатени, често се прибягва до заеми, обобщи в началото финансовият министър. И цитира данните:
Модата на бюджетите на кръпки, за които се говори с недомлъвки, свърши, категорично заяви Донев и анонсира, че ще бъдат безкомпромисни към злоупотребата с публични ресурси.
Гълъб Донев, вицепремиер и министър на финансите: "Ще ограничим излишните разходи и ще завишим контрола. И ще бъдем безкомпромисни към контрабандата, укриването на данъци и осигуровки, и злоупотребата с публични средства."
Донев изброи задълженията на държавата.
Гълъб Донев, вицепремиер и министър на финансите: "Разходите надскачат приходите, а много сметки остават неплатени. Дефицитът към края на април е 1 млрд. и 750 млн. евро. Още 2 млрд. и 550 млн. евро разходи чакат плащане. Само за тази година неразплатените общински проекти са на стойност 1 млрд. и 100 млн. евро. Освен това през 2025 г. е бил изтеглен авансов корпоративен данък от банките в размер на 363 млн. евро, което оказва негативно влияние върху приходната част на бюджета за 2026 г."
Ще бъде прекратено автоматичното вдигане на заплатите, каза финансовият министър.
Гълъб Донев, вицепремиер и министър на финансите: "Прогресивна България" слага край на автоматичното вдигане на заплатите на министър-председателя, министри, заместник-министри, началници на кабинети, изборни длъжности на регулаторните органи, в съдебната система, силовите структури, висшите училища и др. Заедно с това ще предложим на народните представители също да се откажат от автоматичното обвързване на своите заплати със средната работна заплата в обществената сфера. Слагаме таван на всяка заплата в бюджетния сектор – никой няма да получава основна заплата, по-висока от тази на президента на Република България."
Донев заяви, че ще се разгледа числеността на държавната администрация.
Гълъб Донев, вицепремиер и министър на финансите: "Намаляваме с 10% разходите за заплати и свързаните с тях осигуровки по бюджетите от 1 септември тази година, без да се намаляват индивидуалните заплати и възнаграждения на работници и служители в бюджетния сектор. Намалението на разходите ще е за сметка на преглед на структурите и оптимизация на числеността на администрацията. Затваряме първите и най-видими кранчета, през които изтича обществен ресурс. Това е бюджет, с който казваме Стоп! на държавните хранилки."