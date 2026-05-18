Ева Брезалиева: Ще бъда в топ форма за европейското първенство във Варна

Световната гимнастика официално свали санкциите на Русия и Беларус. Първото голямо състезание за представителките им в художествената гимнастика е европейското първенство във Варна, което БНТ ще излъчи на 30 и 31 май.

„Свалят всички ограничения, както при Беларус, така и при Русия. Рекорден брой участващи държави, 43 държави на това европейско първенство, 40 отбора при жените индивидуално и 40 отбора при девойки индивидуално, 26 ансамбъла. Смятам, че това е най-силното континентално първенство в света на художествената гимнастика, тъй като всички големи звезди са от европейски държави“, коментира Росина Атанасова, генерален секретар на БФХГ.

В морската ни столица България ще бъде представена от Стилияна Николова, Ева Брезалиева, ансамбъл жени, както и девойките Сияна Алекова, Александра Петрова и Деа Емилова. Брезалиева и Алекова пропуснаха завършилото вчера държавно първенство поради контузии.