Андрей Кузманов: Пазарджик вече е на световно ниво в модерния петобой

Президентът на Българската федерация по модерен петобой Андрей Кузманов даде висока оценка за организацията на Световната купа в Пазарджик и подчерта, че страната ни се утвърждава като един от водещите домакини в календара на международната федерация.

"Оценката е отлична, дори повече от отлична. Условията тази година са коренно различни. Имаме обновен комплекс и възможност да се наблюдават всички дисциплини на едно място. Това е нещо, което рядко се среща“, заяви Кузманов.

Той подчерта, че базата в Пазарджик вече отговаря на почти всички изисквания за провеждане на най-високо ниво на състезания.

"Спокойно може да се проведе световно първенство тук. Липсват съвсем малко неща – по-скоро свързани с капацитета за зрители, отколкото със спортната инфраструктура“, добави той.

Кузманов изрази надежда, че комплексът ще се използва не само за състезания, но и като международен тренировъчен център.

"Идеята е тук да идват отбори от цял свят за лагери и подготовка. Това ще бъде огромен плюс за развитието на спорта у нас“, посочи президентът на федерацията.

По отношение на българските състезатели, той призова младите да черпят опит от световния елит.

"Тук са олимпийски, световни и европейски шампиони. Нашите млади състезатели трябва да гледат, да слушат и да тренират още повече. Не можем да сравняваме 15-16-годишни деца с този елит“, каза Кузманов.

Състезанието в Пазарджик се отличава и с рекорден брой участници - над 115 при мъжете и близо 90 при жените.

"Това вероятно е най-силното състезание, което сме провеждали в България. Подготвихме се и за това - имаме осветени съоръжения и възможност за провеждане дори при по-специфични условия“, обясни той.

Кузманов потвърди, че Пазарджик ще бъде домакин на Световната купа и през следващата година, а страната ни има амбиции да запази позициите си и в бъдеще.

"България вече е утвърден домакин. Работим за това да надграждаме и да кандидатстваме за още по-големи форуми“, завърши Андрей Кузманов.

