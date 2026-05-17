БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
България посреща DARA, БНТ със специално студио -...
Чете се за: 01:02 мин.
DARA накара България да плаче от радост, а Европа - да си...
Чете се за: 04:05 мин.
Неясни остават мотивите на мъжа, помел с колата си...
Чете се за: 04:15 мин.
Близо 1 млн. зрители гледаха финала на "Евровизия...
Чете се за: 01:00 мин.
DARA: Благодаря на всички, които почувстваха силата на...
Чете се за: 12:15 мин.
Невероятен успех: Европа пее "Bangaranga", DARA...
Чете се за: 04:50 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ИЗВЪНРЕДНО
В 18.00 ч. на Терминал 2 на летище "Васил Левски" - София феновете могат да посрещнат DARA, която донесе историческа победа на България на "Евровизия 2026"

Андрей Кузманов: Пазарджик вече е на световно ниво в модерния петобой

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:40 мин.
Спорт
Запази

Президентът на федерацията заяви, че страната ни е близо до домакинство на световно първенство след отличните оценки за Световната купа

андрей кузманов пазарджик вече световно ниво модерния петобой
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Президентът на Българската федерация по модерен петобой Андрей Кузманов даде висока оценка за организацията на Световната купа в Пазарджик и подчерта, че страната ни се утвърждава като един от водещите домакини в календара на международната федерация.

"Оценката е отлична, дори повече от отлична. Условията тази година са коренно различни. Имаме обновен комплекс и възможност да се наблюдават всички дисциплини на едно място. Това е нещо, което рядко се среща“, заяви Кузманов.

Той подчерта, че базата в Пазарджик вече отговаря на почти всички изисквания за провеждане на най-високо ниво на състезания.

"Спокойно може да се проведе световно първенство тук. Липсват съвсем малко неща – по-скоро свързани с капацитета за зрители, отколкото със спортната инфраструктура“, добави той.

Кузманов изрази надежда, че комплексът ще се използва не само за състезания, но и като международен тренировъчен център.

"Идеята е тук да идват отбори от цял свят за лагери и подготовка. Това ще бъде огромен плюс за развитието на спорта у нас“, посочи президентът на федерацията.

По отношение на българските състезатели, той призова младите да черпят опит от световния елит.

"Тук са олимпийски, световни и европейски шампиони. Нашите млади състезатели трябва да гледат, да слушат и да тренират още повече. Не можем да сравняваме 15-16-годишни деца с този елит“, каза Кузманов.

Състезанието в Пазарджик се отличава и с рекорден брой участници - над 115 при мъжете и близо 90 при жените.

"Това вероятно е най-силното състезание, което сме провеждали в България. Подготвихме се и за това - имаме осветени съоръжения и възможност за провеждане дори при по-специфични условия“, обясни той.

Кузманов потвърди, че Пазарджик ще бъде домакин на Световната купа и през следващата година, а страната ни има амбиции да запази позициите си и в бъдеще.

"България вече е утвърден домакин. Работим за това да надграждаме и да кандидатстваме за още по-големи форуми“, завърши Андрей Кузманов.

Цялото интервю можете да изгледате във видеото!

Свързани статии:

Гледайте Световната купа по модерен петобой в Пазарджик по БНТ 3
Гледайте Световната купа по модерен петобой в Пазарджик по БНТ 3
Гледайте Световната купа по модерен петобой от 15 до 17 май по БНТ 3!
Чете се за: 02:05 мин.
#Световна купа по модерен петобой в Пазарджик 2026 #Андрей Кузманов

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Невероятен успех: Европа пее "Bangaranga", DARA спечели 70-ото издание на "Евровизия"
1
Невероятен успех: Европа пее "Bangaranga", DARA спечели...
Милена Милотинова: Добре дошли в София другата година!
2
Милена Милотинова: Добре дошли в София другата година!
DARA: Благодаря на всички, които почувстваха силата на „Bangaranga“
3
DARA: Благодаря на всички, които почувстваха силата на...
Как може да се гласува тази вечер на финала на „Евровизия“?
4
Как може да се гласува тази вечер на финала на...
Големият финал на Евровизия: DARA е сред фаворитите за победа на конкурса
5
Големият финал на Евровизия: DARA е сред фаворитите за победа на...
България получи награда за най-добро артистично изпълнение на „Евровизия 2026“
6
България получи награда за най-добро артистично изпълнение на...

Най-четени

България е на финала на "Евровизия": DARA продължава с "Bangaranga"
1
България е на финала на "Евровизия": DARA продължава с...
Невероятен успех: Европа пее "Bangaranga", DARA спечели 70-ото издание на "Евровизия"
2
Невероятен успех: Европа пее "Bangaranga", DARA спечели...
Освободиха от поста началника на ДНСК Лиляна Петрова
3
Освободиха от поста началника на ДНСК Лиляна Петрова
Милена Милотинова: Добре дошли в София другата година!
4
Милена Милотинова: Добре дошли в София другата година!
DARA: Благодаря на всички, които почувстваха силата на „Bangaranga“
5
DARA: Благодаря на всички, които почувстваха силата на...
Как може да се гласува тази вечер на финала на „Евровизия“?
6
Как може да се гласува тази вечер на финала на...

Още от: Други спортове

Президентът на международния съюз по модерен петобой: Подобрихме рекорд
Президентът на международния съюз по модерен петобой: Подобрихме рекорд
Гледайте Световната купа по модерен петобой в Пазарджик по БНТ 3 Гледайте Световната купа по модерен петобой в Пазарджик по БНТ 3
6677
Чете се за: 02:05 мин.
17 май - празник на българския спорт, отбелязан с десетки инициативи в НСА 17 май - празник на българския спорт, отбелязан с десетки инициативи в НСА
Чете се за: 02:27 мин.
Карлос Насар: Нов световен рекорд през 2026 година е постижима цел Карлос Насар: Нов световен рекорд през 2026 година е постижима цел
Чете се за: 04:02 мин.
Християна Тодорова: Знам, че България очаква медали във всяка дисциплина Християна Тодорова: Знам, че България очаква медали във всяка дисциплина
Чете се за: 02:35 мин.
Спортният елит на България поздрави DARA Спортният елит на България поздрави DARA
Чете се за: 00:40 мин.

Водещи новини

България посреща DARA, БНТ със специално студио - "Урокът "Bangaranga"
България посреща DARA, БНТ със специално студио - "Урокът...
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Близо 1 млн. зрители гледаха финала на "Евровизия 2026" по БНТ 1 Близо 1 млн. зрители гледаха финала на "Евровизия 2026" по БНТ 1
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Кристалина Георгиева поздрави DARA за триумфа на „Евровизия“ Кристалина Георгиева поздрави DARA за триумфа на „Евровизия“
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
DARA накара България да плаче от радост, а Европа - да си припява "Bangaranga" DARA накара България да плаче от радост, а Европа - да си припява "Bangaranga"
Чете се за: 04:05 мин.
Европа
Милена Милотинова, генерален директор на БНТ: Ние в момента сме в...
Чете се за: 05:52 мин.
Европа
Неясни остават мотивите на мъжа, помел с колата си минувачи в Модена
Чете се за: 04:15 мин.
По света
Следи от мечка и малко мече са открити по тялото на мъжа, намерен...
Чете се за: 00:27 мин.
Криминално
Катастрофа между два тежкотоварни автомобила затвори временно...
Чете се за: 00:25 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ