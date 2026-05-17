DARA накара България да плаче от радост, а Европа - да си...
Неясни остават мотивите на мъжа, помел с колата си...
Близо 1 млн. зрители гледаха финала на...
DARA: Благодаря на всички, които почувстваха силата на...
Невероятен успех: Европа пее "Bangaranga", DARA...
Днес в 18.00 ч. във фоайето на "Пристигащи" на Терминал 2 на летище "Васил Левски" - София феновете могат да посрещнат DARA, която донесе историческа победа на България на "Евровизия 2026"

17 май - празник на българския спорт, отбелязан с десетки инициативи в НСА

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Росен Станчев
Стотици деца и спортисти се включиха в събитията в Националната спортна академия, въпреки лошото време

Националната спортна академия „Васил Левски“ отбеляза 17 май – Деня на българския спорт, с богата програма от събития, които събраха стотици деца, спортисти и гости в кампуса в Студентски град.

Въпреки хладното, ветровито и дъждовно време, празничната атмосфера не беше помрачена, а участниците демонстрираха ентусиазъм и желание за спортни изяви. Официалното откриване на инициативите започна в 10:00 часа в присъствието на ректора на НСА проф. Красимир Петков, министъра на младежта и спорта Енчо Кирязов и председателя на Българския олимпийски комитет Весела Лечева.

Именно по идея на Лечева преди повече от две десетилетия 17 май е утвърден като официален празник на българския спорт. По време на събитието тя подчерта значението на деня за всички, свързани със спорта.

"Честит празник на всички, за които спортът е не само професия, а начин на живот. Това е ден, в който трябва да оценим усилията на състезателите, треньорите и младите таланти“, заяви Лечева.

Министърът на спорта също акцентира върху ролята на подрастващите.

"Спортът започва от децата – от първата стъпка, от желанието да бъдеш по-добър всеки ден. Всеки голям шампион е започнал с една мечта и с хора, които са му дали подкрепа“, посочи Кирязов.

В рамките на празника в образователния център на НСА беше представена и специална презентация, посветена на швейцарските учители, пристигнали в България през 1894 година, които поставят основите на организираното физическо възпитание у нас.

Програмата продължава през целия ден с разнообразни активности - открити уроци по тенис и футбол, кондиционни тренировки и занимания за деца и възрастни. Лошите метеорологични условия не отказаха участниците, а напротив - допринесоха за още по-голям ентусиазъм сред най-малките.

Така 17 май отново се превърна в истински празник на спорта, обединяващ поколения и напомнящ за значението на активния начин на живот.

