Християна Тодорова: Знам, че България очаква медали във всяка дисциплина

Бившата национална състезателка по художествена гимнастика Християна Тодорова, която в момента е професионален съдия, сподели пред БНТ очакванията си за предстоящото в края на месеца европейско първенство по художествена гимнастика във Варна. Надпреварата ще бъде предавана пряко в ефира на БНТ 3. Ето какво каза Тодорова специално за предаването „Арена спорт“.

„Смятам, че във всеки един аспект, подготовката ни върви много добре. Момичетата са във форма, показаха го на Държавното първенство. Надявам се да оправдаем всички очаквания. Стилияна Николова се чувства много добре, представи вчера чисто нова лента, ще я представи и на европейското, ще бъде изненада за всички“, сподели Тодорова пред БНТ.

Тя каза и защо Ева Брезалиева не взе участие в Държавното. Причината, за радост, не е сериозна травма.

„Решението е на треньорския щаб, има леки физически неразположения, но няма за какво да се притесняваме. Щабът реши да я остави да почива от Държавното, за да бъде в пълна сила за европейското“, каза Тодорова.

Бившата националка увери, че настроението в представителния състав е отлично.

„Хубавото при ансамбъла е, че миналата седмица спечелиха крос битките в Баку (Азербайджан), спечелиха златен медал. Може би има спортна злоба при тях, те са много надъхани, имат да защитават европейска титла. Смятам, че при безгрешна игра, спокойствие и мъничко късмет ще се справят. Знам, че България очаква във всяка дисциплина медали, знам, че това е отговорност и тежи. Това, което мога да им пожелае е да са здрави, да играят без грешка, другото ще си дойде“, категорична е Тодорова.

Тя сподели и очакванията са за младите таланти, които се очаква скоро да се конкурират и за място в националния отбор.

„Имаме много надежди при тези, които идват отдолу. Очакванията са големи, силни са ни момичетата. Имаме млади надежди, които в бъдеще ще се превърнат в истински звезди“, завърши Тодорова.

