Президентът на международния съюз по модерен петобой: Подобрихме рекорд

Президентът на международния съюз по модерен петобой Робс Стъл коментира през БНТ кръга от Световната купа в Пазарджик.

„Подобрението е ясно, съдейки по броя на участниците. Подобрихме рекорда по брой участници на Световната купа тук в Пазарджик. Очаквам в Будапеща да подобрим този рекорд още веднъж. Трябваше да модернизираме нашия спорт, благодарим на Международния Олимпийски комитет за подкрепата. Младите спортисти се наслаждават на промените в нашия спорт. Най-добрите спортисти харесват адаптацията“, коментира Стъл пред БНТ.

