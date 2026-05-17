Рекорден интерес към Маратон Варна

Близо 3500 души ще участват в тазгодишното издание на Маратон Варна. Началото ще бъде дадено сутринта в 9:30 на площад Независимост. Подробности за събитието в ефира на БНТ сподели Кристиян Димитров – директор Дирекция спорт към Община Варна.

„Първо да кажа, че днес цяла Варна е Bangaranga. Благодаря на Дара, пожелавам и успех, честито на всички варненци“, сподели Димитров.

„Маратон Варна, по традиция за 11 година, въпреки всички предизвикателства, се провежда без прекъсване. В момента сме на площад Независимост. Стартираме от тук. Имаме участници от 44 държави, 2200 човека са в класическия полумаратон и 10 км. Имаме масов старт, там имаме около 1500 човека. Рекорд, близо от 40% повече бегачи, въпреки отливите на други маратони“, добави Димитров.

Подробности вижте във видеото!