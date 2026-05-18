"Bangaranga" покори Европа: Еуфория, благодарности и нови мечти след триумфа на DARA на "Евровизия 2026"

Еуфорията DARA и нейната песен "Bangaranga" продължава – днес на територията на БНТ, където победителката от "Евровизия 2026" разказа за своя успех и пътя до него. Застанала на най-високото музикално стъпало в Европа, DARA поиска от министъра на културата артистите в България да имат своя дом. И в студиото на "Денят започва" тя получи обещание той да бъде изграден. Генералният директор на БНТ Милена Милотинова заяви, че от днес започват разговорите с институциите за домакинството на "Евровизия" догодина.

Минути преди да види, чуе и разбере, че именно тя – DARA, момичето, което покори Европа с "Bangaranga", печели "Евровизия", сподели, че е била спокойна и изобщо не е мислила за победа или загуба.

DARA – победител на "Евровизия 2026": "Аз бях много спокойна, изобщо не си мислех за победа или загуба, изобщо това просто не ми беше в главата. Аз през цялото време просто благодарих на Господ, че изобщо имам възможност да съм на това място, опитвах се да остана смирена и благодарна към всичко това, което ми се е случило. Дори до последния момент наблюдавах как се сменят флаговете, гледах точките, но бях тотално на друго място в мислите си и то беше място, в което бях благодарна. За мен най-голямата победа беше, момента, в който аз се почувствах свободна на сцената и успях да изживея този момент на 100%."

Въпреки коментарите и критики срещу нея, DARA сподели, че те не са попречели върху това да се подготви и да се представи на ниво на сцената във Виена.

DARA – победител на "Евровизия 2026": "Мисленото на българина е често, че ние не можем да постигаме неща, мен това много ме е дразнело, винаги съм имала различна нагласа за това как съществува в света, и какво можем да правим с енергията си."

DARA сподели и своята най-голяма идея, неочаквано в ефира на БНТ, тя получи и уверение за изпълнение на идеята от културния министър.

DARA – победител на "Евровизия 2026": "Имам много голяма мечта и това е в България да създадем дом на артистите, имах тази идея от 4 години, да създам едно пространство, в което музиканти, актьори и творци да могат да работят заедно и да създават изкуство."

БНТ: Искаш ли да видим, какъв ще е отговорът?

Евтим Милошев – министър на културата: "Нека да сложим начало на тази идея, сега, заедно. Когато DARA е патрон на една такава инициатива,тя има много добро начало, старт, защото това е вдъхновение преди всичко, вдъхновение за цялата нация."

Генералният директор на БНТ Милена Милотинова отново поздрави всички замеси в подготовката и реализацията на "Евровизия".

Милена Милотинова – генерален директор на БНТ: "България напълно заслужи да бъде домакин, нищо че псоледните 3 год не сме участвали в конкурса, тя се завърна с триумф, това е статуетката на БНТ, това е нашият приз, страшно много тежи като стойност, защото зад него стои огром труд на екипа на БНТ, заедно с труда и постоянството, упоритостта на артиста в лицето на DARA."

Милотинова заяви, че работата по организирането на конкурса догодина започва още с началото на работния ден.

Милена Милотинова – генерален директор на БНТ: "Имаме цяла година, но отстрани това изглежда много голям период от време, не е така, защото организацията по един такъв конкурс е страшно трудоемка, включва много хора, големи екипи, най-вероятно ще се наложи да привлечен експерти от чужбина, които да ни помагат, както и до сега, надявам се, че с голям екип, който може, знае и е правил това ще успеем. Изключително щастлива съм, че БНТ има опит вече с организирането на "Детската Евровизия" и я направи добре, така че ние знаем, ние можем трябва да си повярваме малко повече и ще видите, че нещата ще се случат по най-добрия начин."

Министърът на културата Евтим Милошев, заяви че тази седмица Министерският съвет ще създаде организация за домакинството на България за "Евровизия".

Евтим Милошев – министър на културата: "Безспорно столицата и възможностите, които град София предоставя, са водещи, но това, че три големи града вдигнаха ръка говорим за Бургас, Пловдив, Варна. За това аз смятам, че най-доброто, най-разумното е да се видят всички възможности, да се обмислят и тогава да се вземе окончателното решение."

DARA има всички възможности за международна кариера, посочи и известният продуцент Илиас Кокотос. Той я определи като звезда от нова ера.

Илиас Кокотос, продуцент: "DARA е идеална за "Евровизия", тя е идеалният победител там, няма с какво да се сравнява, нейната основна цел беше българите да се гордеят с нея. Тя беше много приветлива. Всички артисти я харесаха, тя беше чудесна. Не само че българите я харесват. Аз съм уверен, че тя ще промени манталитета на този конкурс и той ще се превърне по-скоро във фестивал, а не в конкурс."

Самата DARA никога няма да забрави и емоцията от посрещането ѝ на летище "Васил Левски":

"Малко като на филм се почувствах. Кукерите бяха там – това беше най-голямото щастие за мен. Аз бях много вдъхновена от тях. Всички мой фенове, които бяха на летището бяха обезумели, тотално полудели от щастие, имаха толкова много заряд, за което им благодаря!"

И така еуфорията "Bangaranga" завладя България и Европа.