Агенция „Митници“ с нов директор

У нас
Заместник министър-председателят и министър на финансите Гълъб Донев назначи Николай Шушков за директор на Агенция „Митници“. От поста е освободен Георги Димов, съобщи правителствената пресслужба.

Николай Шушков е дългогодишен служител в Агенция „Митници“, където е преминал през различни нива – митнически инспектор, началник на митнически пункт, началник на митница, директор на Регионална митническа дирекция-София. Бил е ръководител на Митнически департамент на Thessaloniki Port Authority S.A. dry port Sofia – „ТПА“ София“ ЕАД.

В периода 2022 - 2023 г. Шушков е заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството. Преди това е областен управител на област Благоевград. Два пъти е бил заместник-кмет на община Благоевград.

Висшето си образование е завършил в Полтавския университет по икономика и търговия в Украйна. Преминал е специализация по митнически контрол в Европейския съюз в гр. Елспет, Нидерландия.

#нов директор #Назначение #агенция "Митници"

